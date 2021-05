Le tueur en série Michel Fourniret est mort

Le tueur en série Michel Fourniret, âgé de 79 ans, « est mort lundi à 15h00 à l’Unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) de la Pitié-Salpétrière à Paris », a annoncé le procureur de Paris Rémy Heitz à l’AFP.

Le tueur en série Michel Fourniret avait été hospitalisé en urgence le 8 mai à l’hôpital de la Salpêtrière à Paris pour des problèmes respiratoires, rapportent lundi plusieurs médias.

L’homme, aujourd’hui âgé de 79 ans, avait été placé dans le coma et son pronostic vital était engagé et « non réversible ». Un protocole d’accompagnement de fin de vie a été engagé, selon les différents médias. Vers 16h, le procureur de Paris a annoncé à l’AFP son décès.

« L’Ogre des Ardennes »

Ces derniers mois, l’état de santé de celui que l’on surnomme « l’Ogre des Ardennes » qui était incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, s’est fortement détérioré. Il a déjà ainsi été hospitalisé en urgence à plusieurs reprises. Condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001, le tueur en série avait fini par avouer en mars 2020 sa responsabilité dans la disparition d’Estelle Mouzin, après avoir été mis en cause par son ex-épouse Monique Olivier. Les fouilles pour retrouver le corps de la fillette disparue à l’âge de 9 ans sur le chemin de l’école à Guermantes en Seine-et-Marne en 2003 restent pour l’heure infructueuses.

Il a également été mis en examen pour les disparitions et la mort de Marie-Angèle Domece et Joanna Parrish, qu’il a avouées devant la juge Sabine Khéris. Il est aussi poursuivi dans l’affaire Lydie Logé, vingt-sept ans après la disparition de cette jeune femme de 29 ans dans l’Orne. Son nom est aussi évoqué dans d’autres disparitions non élucidées.