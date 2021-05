Yves Van Laethem compare la communication entourant les Codeco à « Koh-Lanta »

Yves Van Laethem a vidé son sac lors d’un entretien qu’il a accordé à nos confrères du journal « Le Soir ». L’infectiologue est notamment revenu sur la communication des autorités lorsqu’un Codeco a lieu, allant même jusqu’à la comparer à un conseil de l’émission « Koh-Lanta ».

Le comité de concertation se réunit à nouveau mardi matin pour actualiser son plan « Plein air » et décider des prochaines étapes dans l’assouplissement des mesures anti-Covid cet été. A la veille de cette réunion importante, Yves Van Laethem est revenu sur la gestion de la communication par les autorités, qui ne lui convient manifestement pas.

« On perpétue une communication de guerre comme on avait à l’époque des premières vagues », assène-t-il. « Quand il y avait de grandes annonces à faire, qui allaient modifier des pans entiers de la vie, ça avait du sens de communiquer avec l’ensemble des représentants des entités du pays. Mais pour annoncer des brollekes, on pourrait juste envoyer un communiqué. »

Une comparaison amusante

« Ça me fait un peu penser au conseil à la fin d’un épisode de Koh-Lanta. Tout le monde se sent obligé de prendre la parole pour présenter sa vérité », continue d’expliquer l’infectiologue à nos confrères. Il avoue d’ailleurs être beaucoup moins assidu et avoir eu envie de zapper. « Mais j’aime bien savoir ce qui se décide pour ne pas être le dernier à savoir, vu que les questions vont me tomber dessus. »