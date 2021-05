«Votre colis est en route, suivez le ici» : Attention à ce sms de bpost, c’est une arnaque

Un SMS frauduleux se faisant passer pour bpost et contenant le message «Votre colis est en route, suivez le ici» a fait beaucoup de victimes ce week-end.

C’est un SMS qui a défrayé la chronique ce week-end. Et malheureusement, de nombreux Belges en ont été victimes. « Reçu ce jour en matinée un message disant que mon colis est en route. Malheureusement j’ai cliqué sur le lien… », « J’ai reçu 3 messages de ce genre. Comme j’ai un colis en cours, je pensais que cela aurait pu être vrai. J’ai répondu au message et essayé de téléphone au numéro mais pas de réponse. J’ai été sur le lien et ça a ouvert ma banque qui voulait mon numéro de carte etc. », « Reçu un message de bpost et depuis, mes réceptions de message ne sont plus possibles », « J’ai reçu plusieurs messages de « bpost : votre colis est en route, suivez-le ici ». J’ai reçu plusieurs messages et j’ai cliqué sur plusieurs. J’attendais justement un colis de la poste. Ma boîte à message a changé de configuration, je ne sais plus envoyer de messages… »

Bref, autant de malheureux exemples qui témoignent de la triste ingéniosité dont font preuve les hackers. Des escrocs tentent en effet de se faire passer pour Bpost en vous envoyant un SMS. Ils vous invitent à cliquer sur un lien : « Votre colis est en route, suivez le ici ». Vous l’aurez compris, il ne faut surtout pas cliquer et suivre cette page. Si vous êtes dans cette situation, ne donnez en aucun cas vos informations personnelles.

En cas de mail ou de SMS suspects, les autorités invitent les personnes concernées à transférer ces messages à l’adresse mail [email protected].

Quelques conseils

Plusieurs conseils sont à graver en mémoire dans de pareilles circonstances.

– Ne cliquez jamais sur un lien dont vous ne connaissez pas la provenance. Analysez également, l’url pour voir si c’est une adresse que vous connaissez.

– Si vous avez cliqué, changez les mots de passe de vos comptes et passez également un coup d’antivirus.

– Pour éviter d’être dérangé, bloquez le numéro du SMS. Pour ce faire, si vous êtes sur iPhone, clique sur le numéro, puis infos et encore « infos » puis « bloquer ce correspondant ». Sur Android, allez dans les paramètres de la discussion (représentés par trois petits points) et appuyez sur « bloquez le contact ».

– Si vous avez cliqué, prévenez votre banque et si vous avez envoyé vos données de carte, appelez directement CARD STOP au 070/344.344.