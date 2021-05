VIDEO. Une violente tempête surprend des touristes en terrasses à la mer

Le vent a soufflé sur la Belgique ce week-end et les terrasses installées à la Côte n’ont pas été épargnées.

La panique fut grande pour des clients attablés en terrasse ce dimanche soir à la Côte. Alors qu’ils profitaient d’un bon moment, le vent a commencé à souffler sur la digue, notamment à La Panne.

Sur des images postées sur Facebook, on peut voir des parasols emportés par la tempête et projetés dans les airs avant de terminer leur course quelques mètres plus loin. La météo a ainsi forcé les clients à s’échapper pour ne pas être blessés par une chaise ou une table balayées par les bourrasques.

Fort heureusement, les dégâts ne sont que matériels.