La SNCB lance un concept de retrait de produits frais en gare

À partir de ce lundi 10 mai, les voyageurs et les riverains peuvent commander des fruits et légumes locaux par Internet et venir retirer leurs produits en gare une fois par semaine, a annoncé lundi la SNCB. En Wallonie, ce projet-pilote sera implanté en gares de Liège-Guillemins, Ottignies et Braine-le-Comte.

Le concept prévoit l’installation, dans chaque gare concernée, d’un espace de retrait hebdomadaire de produits alimentaires locaux – essentiellement des fruits et légumes -, préalablement commandés en ligne.

Les personnes intéressées pourront donc commander les produits à l’avance via un site Internet dédié, et venir chercher leur commande à la gare une fois par semaine.

Les produits pourront être retirés dès le 20 mai en gare de Liège-Guillemins (entre 15h30 et 18h30), et à partir du 21 mai dans les gares de Braine-le-Comte (entre 15h00 et 18h00) (entre 15h00 et 18h00), Ottignies et Gand (entre 15h30 et 17h30).

Projet pilote

Lancé en septembre 2020, l’appel d’offres a donné suite à une quarantaine de réponses. Pour la Wallonie, après analyse des candidatures – avec notamment comme critère de proposer au minimum 70% de denrées locales, produites dans un rayon de maximum 30km -, la SNCB a octroyé le marché en gare de Liège-Guillemins au « Panier des Producteurs Passionnés », en gare de Braine-le-Comte à « La Clique en Senne » et en gare d’Ottignies à « Agricovert ».

Ce projet est prévu pour un an dans un premier temps, et sera susceptible de perdurer voire de se développer dans d’autres gares en fonction de son succès.