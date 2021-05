Sorties BD: «Joe La Pirate», «Le Chœur des femmes» et «Mister cerveau»

Zoom sur trois albums qui méritent tous une place dans votre bibliothèque avec « Joe La Pirate » chez Glénat, « Le Chœur des femmes » chez Le Lombard et « Mister cerveau » chez Casterman.

Joe La Pirate

S’il ne fallait retenir qu’une sortie BD en 2020, ce serait sans doute « Peau d’Homme ». Décédé brutalement le 12 février 2020 quelques semaines avant la sortie de l’album, le scénariste Hubert n’a pas pu découvrir le fantastique succès critique et commercial de son œuvre. Paru le 5 mai, « Joe La Pirate » est le dernier scénario écrit par Hubert aux éditions Glénat. Il raconte l’histoire vraie et extraordinaire de Marion Barbara Carstairs, une fille née à Londres au début du 20e siècle qui était ce que certains appellent encore un « garçon manqué » et qui a décidé, très jeune, de plutôt devenir un « garçon réussi ». Ce roman graphique d’un peu plus de 200 pages retrace l’étonnant, le courageux et le parfois tumultueux parcours de Marion « Joe » Carstairs. Le récit est excellent. À travers l’histoire de Joe, le lecteur traverse le 20e siècle. Mais que dire du dessin au charme fou de Virginie Augustin ? Avec ses illustrations en noir et blanc et remplies d’espièglerie, la dessinatrice donne vie, de manière remarquable, à cette fabuleuse histoire. A découvrir !

« Joe La Pirate », d’Augustin et Hubert, éditions Glénat, 224 pages, 23 €

Le Chœur des femmes

Jean Atwood est interne en gynécologie obstétrique. Avant d’obtenir son diplôme et de devenir chirurgienne, elle se retrouve contrainte de passer les six derniers mois de son internat pour « écouter des bonnes femmes se plaindre à propos de leur pilule, de leurs seins douloureux ou je ne sais quelle connerie ». Elle qui voulait « du concret, des scalpels, des ciseaux, du fil et des aiguilles » a été envoyée dans la section « Médecine de la femme » pour apprendre à établir des contacts avec les patientes. Pour cela, elle va suivre le docteur Franz Karma, un gynécologue qui prône l’écoute et qui « ne se contente pas de jouer au docteur ». « Le Chœur des femmes » fait entrer les lecteurs dans l’intimité d’un cabinet de gynécologie. On y découvre des histoires de femmes, l’approche d’un gynécologue « différent » et une interne qui peu à peu va s’ouvrir et changer sa façon de penser. Aude Mermilliod avait déjà montré l’entendue de son talent de scénariste et de dessinatrice avec le très touchant « Il fallait que je vous le dise ». Elle livre ici une merveilleuse adaptation du best-seller de Martin Winckler. Un album à la fois touchant et instructif. À noter qu’en marge de cette sortie, Aude Mermilliod a travaillé sur un petit guide illustré de 19 pages sur la santé intime des femmes qui est disponible gratuitement à cette adresse.

« Le Chœur des femmes », d’Aude Mermilliod, éditions Le Lombard, 240 pages, 22,5 €

Mister cerveau

Chaque jour, environ 2.000 litres de sang circulent en moi. J’ai aussi besoin quotidiennement de 60 litres d’air et je consomme à moi seul 20 % de l’énergie du corps humain. Enfin, je suis très fragile car si je manque d’air pendant 10 secondes, je tombe en syncope. Qui suis-je ? Le cerveau bien-sûr ! Avec « Mister cerveau », Jean-Yves Duhoo consacre un album de 80 pages à notre système nerveux central. C’est à la fois drôle, instructif et ludique. Derrière les informations scientifiques, l’approche est très originale. Ça part vraiment dans tous les sens. On y retrouve une multitude d’anecdotes. On croise aussi la route de quelques personnages célèbres comme le Petit Prince, les Schtroumpfs ou encore Bob l’Eponge. C’est parfois un peu brouillon mais on apprend tout un tas d’informations sur le cerveau de manière amusante et décalée ! « Mister Cerveau » sort ce mercredi 12 mai.

« Mister cerveau », de Jean-Yves Duhoo, éditions Casterman, 80 pages, 16 €