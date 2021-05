Nomadland disponible sur Disney+: pourquoi ce road-movie magistral a remporté les Oscars

En quelques lignes



À 60 ans, Fern (Frances McDormand) repart de zéro. À la suite de la mort de son mari et la fermeture de l’entreprise chez qui elle et lui avaient travaillé toute leur vie, cette femme sédentaire acquiert une camionnette et part sur les routes, à la rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, et d’une nouvelle vie. La caméra de Chloé Zhao (‘The Rider’) nous emmène à travers l’Ouest américain dans ce road-movie magistral entre fiction et documentaire, avec des acteurs non-professionnels aux côtés de McDormand. Chargé en émotions, en rencontres et en paroles inspirantes ‘Nomadland’ nous invite à redécouvrir notre rapport à la nature, au travail, à l’autre… et in fine au vivant. Une magnifique quête de liberté, qui a fait un joli triplé aux derniers Oscars : Meilleure Actrice, Meilleure Réalisation, et Meilleur Film de l’année. Une victoire hautement méritée. (em)