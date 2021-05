L’Allemagne assouplit ses mesures pour les vaccinés et immunisés

Les mesures en vigueur en Allemagne contre le coronavirus pourraient être assouplies dès dimanche pour les personnes vaccinées, mais aussi pour celles qui sont immunisées après avoir été guéries du covid-19.

Selon un décret qui doit être publié dans les prochains jours, les restrictions de contacts et de sortie seront levées tant pour les vaccinés que pour les immunisés. Même dans les régions où le taux de contamination est élevé, deux personnes non vaccinées pourront rencontrer un nombre illimité de personnes vaccinées. Les personnes vaccinées ne devront plus non plus passer un test pour entrer dans un magasin ou aller chez le coiffeur comme c’est le cas actuellement dans certaines villes.

Le couvre-feu sera également levé pour les vaccinés et les immunisés, et après un voyage ou un contact à risque, ils ne devront plus suivre de quarantaine – à moins qu’il ne s’agisse d’un nouveau variant du virus ou que la personne ne revienne d’une zone où un nouveau variant a été identifié.

Toutefois, vaccinés et immunisés doivent continuer à porter un masque dans certains lieux et à respecter les règles de distanciation sociale.