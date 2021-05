Koh-Lanta : le chouchou du public éliminé malgré un collier d’immunité : «dégoûté », « je ne regarde plus », « on dirait les Marseillais »

Coup de théâtre dans le dernier épisode de Koh-Lanta, celui des destins liés : Vincent, grand favori des téléspectateurs, a été éliminé alors que son binôme était en possession d’un collier d’immunité. En cause : une arme secrète magistralement jouée par Lucie pour rebattre toutes les cartes du jeu. Sur la Twittosphère, les internautes n’ont pas caché leur colère.

De nombreux coups de théâtre ont rythmé le conseil de cet épisode des « destins liés », au cours duquel l’aventurier préféré du public a entraîné son binôme dans sa chute… Sur Twitter, les téléspectateurs sont encore sous le choc.

L’arme secrète de trop à mes yeux…dégoûté pour Vincent et pour le principe même du jeu ! ☹️ #KohLanta — Alban Pellegrin (@AlbanPellegrin) May 7, 2021

« Pire élimination de cette saison. Je ne regarde plus Koh-Lanta », « Dégoûté pour Vincent et pour le principe même du jeu », « J’ai décidé d’éliminer Koh-Lanta de mon programme TV », « J’ai la haine », « Du grand n’importe quoi », « Bientôt ça va devenir les Anges », peut-on notamment lire sur Twitter.

Soutenu par le public

Vincent aura en tout cas marqué cette saison. Il a même provoqué l’admiration du public lorsqu’il a refusé de trahir sa parole malgré les injections et les menaces qu’il subissait. « C’est mon caractère, je ne me plie jamais aux ordres si ça ne me convient pas. C’est vrai qu’encore maintenant, Thomas, Myriam et Mathieu ne me parlent plus… C’est compliqué, la diffusion du jeu a encore attisé les sentiments, mais ça finira par se tasser. Cela dit, je suis très reconnaissant envers ceux qui m’ont soutenu. »

Connu pour les expressions anglaises comme « I don’t want this » dont il usait et abusait sur le camp, Vincent a même fait déposer cette expression pour pouvoir s’en servir comme nom ou slogan d’un futur projet professionnel ! « Cela fait partie de moi, ces expressions. J’ai vécu à l’étranger en Chine, en Finlande, en Espagne ou aux États-Unis… C’est devenu comme une image de marque. »

Bon beh maintenant il ne nous reste plus qu'à pleurnicher, nous coucher, pleurnicher #KohLanta pic.twitter.com/Gytj6mzsjC — Dridri® (@Dridri_VIPs) May 7, 2021

on dirait c’est la prod des marseillais qui ont fait ce Koh-lanta, autant de rebondissements wsh 😭 — 𝙉𝙖𝙤 🐻 (@boopaah) May 7, 2021

De retour pour un « all stars » ?

Le jeune analyste financier se dit ravi de son parcours dans le jeu, et s’il peut un jour retourner faire un Koh-Lanta, il y réfléchira, « mais pourquoi pas ? puisque ce que j’y ai vécu, c’était très beau ».

Il rigole aussi de la rumeur qui lui prête une liaison avec Jeremstar, le célèbre influenceur gay. « Rien de vrai, assure-t-il, on a juste tourné ensemble une vidéo sur le harcèlement scolaire, un sujet qui me parle, j’en ai été victime au collège et au lycée. C’était très dur à vivre… »

moi cherchant des raisons de continuer de regarder koh-lanta après le départ de vincent #KohLanta pic.twitter.com/z73pkpzAYn — antho 🧝‍♂️ (@daccordciao) May 7, 2021