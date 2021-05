Horeca, bulle sociale, événements… Voici les assouplissements qui entrent en vigueur ce samedi et les règles à respecter

Une série d’assouplissements aux règles sanitaires entrent en vigueur samedi. Ils visent les activités en plein air avec la réouverture des terrasses des cafés et restaurants en point de mire.

Les conditions de cette réouverture ont été précisées dans l’arrêté ministériel publié vendredi au Moniteur belge :

Ouverture possible de de 8h à 22h ;

Seules les places assises sont autorisées, avec un maximum de 4 personnes par table, sauf lorsqu’il s’agit d’un seul et même ménage ;

Chaque personne doit rester assise à sa propre table

Les tables doivent bien être disposées de manière à garantir une distance d’un mètre et demi entre les tablées ;

Port du masque obligatoire lorsque les clients ne sont pas assis ;

Pas de service au bar ;

Un côté au moins de la terrasse est ouvert en tout temps dans son entièreté et doit assurer une ventilation suffisante ;

La consommation de boissons et de repas doit obligatoirement avoir lieu à l’extérieur. Le client peut uniquement accéder à l’espace intérieur occasionnellement et pendant une courte durée pour faire usage des facilités sanitaires, pour accéder à la terrasse ouverte ou pour payer l’addition.

L’heure limite de vente d’alcool coïncidera avec l’heure de fermeture des établissements horeca (22h00 également).

Fin du couvre-feu

Le couvre-feu prend également fin et est remplacé par l’interdiction de se rassembler à plus de trois personnes entre 5h et minuit. Les membres d’un même ménage peuvent se retrouver ensemble sur la voie publique et dans l’espace public, peu importe la taille de ce ménage.

Bulle intérieure

Dès ce samedi, chaque ménage est autorisé à accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique maximum deux personnes en même temps, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis non-compris, à condition que ces personnes fassent partie du même ménage. La distanciation sociale devra être respectée avec les invités, sauf avec le contact rapproché.

Culture, mariages et offices religieux

Pour ce qui est du secteur culturel et événementiel (dont mariages) ainsi que des offices religieux, les activités en extérieur organisées par des professionnels et réunissant jusqu’à 50 personnes sont autorisées (public assis, enfants jusqu’à 12 ans non compris). Le port du masque et le respect d’une distance physique appropriée sont toujours de mise.

Jeunesse et sport

Dans le secteur de la jeunesse et des clubs sportifs, les activités organisées à l’extérieur sont autorisées avec un maximum de 25 participants et ce pour tous les âges, sans public et sans nuitée. Les enfants, jusqu’à 12 ans inclus, peuvent se retrouver à l’intérieur mais avec 10 participants au maximum.

Toute personne peut participer aux compétitions sportives professionnelles et aux entraînements sportifs professionnels. Ces entraînements et compétitions peuvent seulement avoir lieu sans public. Les compétitions sportives non professionnelles restent interdites.

Parc d’attraction et marchés

Les parcs d’attraction peuvent rouvrir leurs portes (pour les activités extérieures), et les brocantes et marchés aux puces professionnels sont à nouveau autorisés.

Enfin, l’arrêté ministériel prolonge les mesures qui n’ont pas été décidées lors des trois derniers comités de concertation jusqu’au 30 juin inclus, comme l’obligation de télétravail. Un comité de concertation est toutefois programmé mardi prochain.