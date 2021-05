Après les « Boums », le collectif l’Abîme annonce un nouvel événement ce samedi

Après les Boums 1 et 2 au bois de la Cambre, le collectif de l’Abîme organise un nouvel événement ce samedi soir, place Flagey à Bruxelles : « la fin du couvre-feu, ça se fête ! »

Le couvre-feu a pris fin et a été remplacé par une interdiction de rassemblement pour les groupes de plus de 3 personnes pendant la nuit. Pour le plus grand plaisir de L’Abîme, organisateur de « La Boum », qui fêtera les assouplissements des mesures corona avec l’événement « La fin du couvre-feu, ça se fête », organisé sur la Place Flagey de Bruxelles ce samedi soir.

« Un moment de joie et de rire »

« Une fois n’est pas coutume, notre pays sort de la brume pour entrer à nouveau dans l’obscurité. En effet, dés ce 08 mai, la population est à nouveau autorisée à circuler la nuit ! Et ça, ça se fête ! Rendez-vous est donc pris ce samedi de 20h à 22h pour réaffirmer à quel point chanter, danser et faire la fête ensemble est ESSENTIEL pour nous. Sortez avec vos instruments, déguisés en clown, apportez des fleurs, des ballons et faisons de ce moment un moment de joie et de rire collectif ! Et si vous ne pouvez pas venir jusqu’à la place Flagey, organisez-le avec vos voisins, dans votre rue ou sur la place publique proche de chez vous. Le 08 mai à 22h, soyons tous à faire la fête ! », écrit le collectif sur Facebook.