Alexander de Croo pour un coronapass offrant des avantages aux Belges vaccinés

Dans un entretien accordé à nos confrères de Sudpresse, le Premier Ministre Alexander de Croo a plaidé en faveur d’un « coronapass » qui garantirait plus de libertés pour les personnes vaccinées. Des déclarations auxquelles le président du MR Georges-Louis Bouchez a immédiatement réagi : « créer deux catégories de citoyens est inacceptable ».

Ce samedi, dans les éditions de Sudpresse, Alexander De Croo plaide pour un « Coronapass » favorable aux vaccinés : « Il faut d’abord que chacun reçoive la chance de se faire vacciner », souligne-t-il. « Lorsqu’on place le plan de vaccination en regard des assouplissements et non plus de la situation épidémiologique, cela motive les gens à se faire vacciner, on le voit. »

« Quand chacun aura donc eu cette chance, je pense que ce sera en août (il faudra juste rajouter deux à trois semaines d’immunisation), on doit pouvoir rendre plus de choses possibles aux gens vaccinés ».

Quels avantages ?

Contrairement au Danemark, il ne serait pas question de présenter un pass pour se rendre au restaurant ou chez le coiffeur. « Je pense plutôt à des événements de masse ou de grande taille, comme des concerts, je ne pense pas à la vie quotidienne. Je ne pense pas non plus aux vacances : là, être vacciné ou être testé doit être mis sur le même pied », indique le Premier ministre. « Cela peut être un élément motivant pour une population plus jeune : si je me fais vacciner, cela peut me permettre d’aller à un festival. »

GLB désapprouve

Ces déclarations n’ont visiblement pas plu au président du MR, Georges-Louis Bouchez, qui y réagit sur Twitter : « Avoir des protocoles spécifiques pour de grands événements est tout à fait logique mais un coronapass créant deux catégories de citoyens entre les vaccinés et ceux qui ne le sont pas n’est pas acceptable dans une démocratie libérale et créerait un précédent inquiétant ».