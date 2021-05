On a testé Black and White Burger, un nouveau resto dans le centre de Bruxelles

C’est assez rare pour être signalé : en pleine pandémie, un nouveau restaurant a ouvert ses portes dans le centre de Bruxelles. Black and White Burger sert-il les meilleurs burgers de la capitale ? Nous l’avons testé pour vous !

Suivi par 4,5 millions d’abonnés sur YouTube et près de 2 millions de personnes sur Instagram, IbraTV est ce qu’on appelle un influenceur. En 2018, ce jeune homme d’origine russe, qui a déjà participé trois fois à l’émission Ninja Warrior, a lancé sa propre chaîne de restaurants : Black and White Burger.

Avec son associé, Mansour Nas, 39 ans, est master-franchisé pour la marque Black and White Burger sur le sol belge. Cela signifie qu’il a l’exclusivité du développement de la franchise en Belgique. L’établissement qui a ouvert ses portes en février dernier à Bruxelles, au numéro 4 du boulevard Anspach, à quelques mètres de l’entrée de la rue Neuve, est le premier restaurant Black and White Burger belge, et pas le dernier ! Des dizaines d’ouvertures sont d’ores et déjà prévues en France, mais aussi en Suisse, en Espagne, en Angleterre et en Belgique. Au final, Black and White Burger est en train de devenir bien plus que « le resto d’IbraTV ». D’ailleurs, le nom et l’image du youtubeur ne sont jamais mentionnés dans les établissements.

Des produits frais à un prix abordable

« La philosophie de la marque est de proposer un produit bon, frais et gustatif à un prix abordable. Les produits ne sont pas faits maison mais nous proposons du pain frais, une viande noble, du black Angus, des sauces faites maison, et un burger gourmet à un prix qui n’est pas exorbitant », nous indique Mansour. Le prix d’un menu avec frites et boisson commence à partir de 9,90 € et va jusqu’à 14,90 € pour le menu Wavy Burger et son filet de saumon. « Nous avons tenu à ce que certains produits, comme la frite et les légumes, viennent de Belgique. La viande provient également d’animaux élevés sur le sol belge », indique Mansour.

Emballé par le projet d’IbraTV, un chef étoilé français bien connu dans le paysage médiatique a participé à l’élaboration des recettes et des burgers. Pour une question de droits et de contrat, son nom n’est pas assimilé à l’enseigne. Néanmoins, la qualité est bel et bien au rendez-vous, les recettes sont originales et on sent que ces burgers ont été élaborés avec soin. Un burger vegan, le Vega Burger, est également disponible à la carte. « Les créateurs ont fait le choix de légumes frais (poivrons, courgettes, aubergines et oignons) cuits à la plancha plutôt que de proposer un steak vegan », nous explique Mansour.

La signature Black and White Burger

Au-delà de la décoration et de l’identité visuelle des restaurants, plusieurs petites choses font la particularité de l’enseigne Black and White Burger. Tout d’abord, chaque client reçoit avec sa commande une paire de gants noirs et jetables pour manger plus proprement.

Ensuite, l’un des deux pains de chaque burger est totalement noir. « Le charbon naturel donne cette couleur, mais donne aussi de la légèreté. Il aide à la digestion et ne donne pas cet effet de ballonnement », souligne Mansour.

Quelques semaines après l’ouverture, Mansour Nas se dit très satisfait. Néanmoins, il ne cache pas sa déception concernant un petit point. « La majorité de nos clients belges n’apprécient pas la cuisson saignante ou à point. Je trouve ça dommage sur un produit de qualité comme le black Angus. C’est mon grand regret et nous allons travailler pour arriver à changer cette culture et cette idée qu’une viande grillée est meilleure », nous confie le responsable.

Ouvert en plein confinement, dans un premier temps, il était uniquement possible de commander sur place et d’emporter sa commande. Cela a permis aux équipes de Black & White Burger de se faire la main et d’apporter quelques améliorations. Depuis le début du mois d’avril, toute la carte de l’enseigne est livrable à domicile via la plateforme Uber Eats (avec une note de 4,3/5). Enfin, ce 8 mai sera une date importante pour Black & White Burgers puisqu’il sera possible de s’installer en terrasse.

Notre expérience

Contrairement à certains fast foods, ici les burgers ne sont pas préparés à l’avance. Après avoir passé sa commande, il faut donc patienter environ six minutes pour la recevoir, le temps que la viande soit cuite et que le pain soit réchauffé. Nous avons opté pour le burger « Classic » avec son steak Angus, ses oignons caramélisés, sa salade, ses tranches de tomate, ses cornichons, son cheddar et sa sauce aux truffes. Le résultat est un burger imposant avec une belle présentation. En bouche, il est très goûtu. À chaque bouchée, on apprécie le goût des différents ingrédients. Par contre, nous avions choisi ce burger notamment pour sa sauce à l’huile de truffe. Mais force est de constater que le goût de la truffe était à peine perceptible. Dommage.

Avec chaque menu, il est possible de choisir entre des frites classiques et des frites de patates douces. Ces dernières sont une vraie bonne surprise et une alternative originale et délicieuse à notre bonne vieille frite belge. Au niveau des boissons, en plus des sodas classiques, Black & White Burger propose de nombreuses limonades, non pétillantes et préparées sur place. Nous avons choisi une limonade à la pastèque, très sucrée mais rafraîchissante et délicieuse. Elle rappelle notamment les citronnades vendues dans d’énormes gobelets aux Etats-Unis.

Finalement, Black & White Burger est une excellente surprise. Les ingrédients sont de qualité, le goût est au rendez-vous et les prix sont très corrects. Avec son positionnement, cette nouvelle enseigne devrait facilement trouver sa place en Belgique. À découvrir et à tester !