Des conseils pour profiter un maximum des terrasses malgré ce temps pourri

Après des mois d’attente, il sera de nouveau possible de profiter d’un petit verre en terrasse dès ce samedi. Si, malheureusement, la météo ne sera (normalement) pas de la partie, le secteur Horeca espère tout de même que les clients répondront présent. Voici donc quelques conseils pour profiter des terrasses malgré les températures quasi automnales.

S’habiller chaudement

Ce dimanche 9 mai, les températures pourraient grimper pour atteindre jusqu’à 25°C à Bruxelles. Une aubaine pour les terrasses surtout si le soleil est de la partie. Les températures ne devraient par contre pas être aussi clémentes samedi, ni le reste de la semaine. Résultat, il faudra vous habiller chaudement si vous comptez profiter de la réouverture des terrasses. Même si nous sommes en mai, n’hésitez donc pas à enfiler de nombreuses couches pour ne pas attraper froid. Pull, veste, écharpe, chaussettes bien chaudes, tous les vêtements sont bons pour passer sa soirée au chaud. Pensez également à vous couvrir la tête à l’aide d’un couvre-chef si vous êtes particulièrement frileux.

Choisissez votre place intelligemment

Comme au cinéma ou au restaurant, la place que vous choisirez en terrasse peut faire toute la différence. Si l’établissement que vous fréquentez dispose de chaufferettes, essayez de vous installer au plus près de ces dernières. Si non, placez-vous à l’abri du vent (et éventuellement de la pluie).

Arrivez tôt

Afin d’éviter de subir la chute des températures en soirée, pourquoi ne vous rendez-vous pas assez tôt dans l’établissement que vous souhaitez visiter ? De nombreux bars seront par exemple ouverts dans l’après-midi. Si vous préférez quand même aller boire un verre en soirée, mangez le plus tôt possible pour ne pas arriver trop tard à votre lieu de rendez-vous. Mieux, vous pouvez carrément profiter d’un bon petit plat préparé par un restaurateur en terrasse. Une expérience que nous n’avons plus eu l’occasion de vivre depuis un certain temps.

Amenez votre plaid

L’an dernier, la ville de Namur avait annoncé que les chaufferettes seraient bannies des terrasses situées sur son territoire à partir du 1er juin 2021. Une mesure qui a été reportée d’un an à cause de la crise qui touche le secteur Horeca. Plusieurs pistes sont envisagées pour remplacer les chaufferettes. La plus simple et écologique ? Des plaids. Plusieurs cafés bruxellois et wallons ont d’ailleurs déjà adopté ces couvertures pour garder leurs clients au chaud. Avec un certain succès. Tentez donc l’expérience par vous-même et amenez votre plaid le plus chaud pour boire un verre en terrasse.

Consommez une boisson chaude ou un repas chaud

La saison des vins chauds est depuis longtemps derrière nous mais il existe de nombreuses autres boissons qui vous réchaufferont en terrasse. Chocolat chaud, thé, infusion, café (amélioré),… Il y en a pour tous les goûts.