La réouverture de l’Horeca en intérieur début juin semble se confirmer

Alors que les terrasses seront accessibles dès samedi, le regard des experts est déjà tourné vers les prochains assouplissements pour l’horeca, à savoir la réouverture en intérieur des établissements. Ceux-ci semblent optimistes, mais cette mesure dépendra encore et toujours de l’évolution des chiffres dans les prochaines semaines…

L’Horeca pourra-t-il rouvrir complètement – à l’intérieur comme à l’extérieur – début juin ? Théoriquement, les conditions données par le Comité de concertation devraient être remplies. Souvenez-vous : on annonçait alors une reprise des activités intérieures (pas seulement de l’Horeca, NdlR) si on descendait en dessous de la barre des 500 personnes hospitalisées en soins intensifs et si 80 % des personnes de plus de 65 ans et de celles présentant des comorbidités étaient vaccinées avec au moins une dose.

Pour la première condition, les modèles statistiques sont optimistes. Mercredi, nous étions à 757 lits occupés, soit 15 % de moins qu’une semaine auparavant. D’après Nicolas Vandewalle, statisticien à l’Université de Liège, nous devrions atteindre les 500 personnes en soins intensifs dans trois semaines. Soit à la fin mai, comme l’expliquent nos confrères de Sudinfo. « Cela peut bien sûr toujours changer mais c’est la tendance générale. On était sur un plateau haut mais là, ça baisse de jour en jour. »

Yves Van Laethem a, quant à lui, indiqué que le gouvernement devrait tenir ses promesses puisque les conditions épidémiologiques le permettaient: « C’est ce qui avait été promis. Maintenant, pour les soins intensifs, il faut que la baisse ne ralentisse pas. Si on diminue puis qu’on chipote autour des 500, la question ne sera pas la même. »