VIDEO. Kylian, 14 ans, hospitalisé après avoir été tabassé sur le chemin de l’école

Un adolescent vivant à Keerbergen, à l’est de Maline, a été tabassé par deux individus alors qu’il se rendait à l’école. Choquée, sa mère a décidé de témoigner.

Mardi matin, Kylian Cuypers, 14 ans, est déposé à l’école par son papa. « Souvent, les enfants se retrouvent devant une salle de Keerbergen avant d’entrer dans l’établissement », explique Natascha Wauters, sa maman, à la Gazet Van Antwerpen. Et de fait, ce jour-là, l’adolescent reçoit un message d’une fille lui demandant de la rejoindre à cet endroit.

Sauf qu’en arrivant, Kylian fait face à quatre jeunes d’une autre école. « Ils lui ont demandé pourquoi il parlait mal d’une personne en particulier. Kylian est tombé du ciel car il n’avait rien à voir avec cette histoire. Nous pensons qu’il a peut-être été pris pour quelqu’un d’autre », explique Natascha. Malheureusement, le jeune homme a beau tenter de s’expliquer, ses interlocuteurs ne l’écoutent pas et l’un d’entre eux finit par lui asséner plusieurs coups au niveau de la tempe.

Sensibiliser le plus grand nombre

« Deux jeunes regardaient et un troisième filmait », fulmine la maman. Une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux montre la violence des coups reçus par Kylian. « Au début, je ne voulais pas regarder ces images mais je devais la voir pour me rendre compte », ajoute Natascha qui a décidé de se servir de la vidéo pour sensibiliser le plus grand nombre.

Ce sont finalement des amis de Kylian qui ont appelé les urgences et prévenu Natascha. « Ses amis ne pouvaient pas faire grand-chose. C’était un bon réflexe pour eux d’appeler la police immédiatement. Quand mon mari et moi sommes arrivés, Kylian était dans l’ambulance. De là, nous avons pris le relais et je l’ai conduit moi-même à l’hôpital. »

« Emotionnellement, c’est lourd »

Aujourd’hui, Kylian se plaint toujours d’une vision trouble et de maux de tête. Il faut dire que l’adolescent a subi une légère commotion cérébrale lors de cette altercation. « Dans l’ensemble, les dommages physiques ne sont pas trop graves mais émotionnellement, c’est lourd. Tant pour lui que pour nous en tant que parents », confie la maman.

Un sentiment renforcé par l’incompréhension. « Vous entendez, voyez tellement de choses sur les violences subies par les jeunes mais vous ne pensez jamais qu’une telle chose puisse arriver à votre propre enfant. Pour lui, c’est encore plus difficile car il ne sait pas pourquoi cela s’est produit. » Depuis les événements, Kylian ne va plus à l’école.

Suite à la publication de Natascha sur les réseaux sociaux, un garçon de 16 ans a été identifié. Le parquet de Louvain a ouvert une enquête et le suspect sera prochainement interrogé.