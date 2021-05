VIDEO. Kate et William lancent leur chaîne Youtube

Le prince William et Kate Middleton ont dévoilé leur propre chaîne Youtube : « The Duke and Duchess of Cambridge ». Le couple a publié sa première vidéo.

C’est une surprise qui va ravir les fans de la famille royale britannique ! Kate et William viennent de lancer leur propre chaîne Youtube. Ils ont dévoilé un teaser en guise de bienvenue. Publiée mercredi, le vidéo compte déjà près de 1,5 million de vues. La chaîne est quant à elle déjà suivie par 268.000 personnes.

Les abonnés ont également pu découvrir la vidéo « Shielding Mila – Hold Still ». Dans la légende, on peut lire : «Voici le premier d’une série d’appels téléphoniques que la Duchesse a passés avec des participants au projet Hold Still. Lors de ces appels, qui ont eu lieu à l’automne dernier, la Duchesse a parlé à un certain nombre des 100 finalistes qui ont partagé leur expérience de la vie pendant le premier confinement COVID-19 au Royaume-Uni en soumettant une image à Hold Still.»