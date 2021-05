L’Allemagne ouvrira la vaccination aux adolescents en août

L’Allemagne sera en capacité de proposer la vaccination contre la Covid-19 à tous les adolescents de plus de 12 ans d’ici la fin du mois d’août, sous réserve du feu vert de l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour cette tranche d’âge, a indiqué jeudi le ministre de la Santé Jens Spahn.

Le gouvernement et les régions se sont mis d’accord pour «qu’une offre de vaccin puisse être faite à tous les 12-18 ans d’ici la fin du mois d’août», a déclaré le ministre qui table sur une autorisation du vaccin Pfizer/BioNTech par l’EMA pour les 12-15 ans au mois de juin.

Le régulateur européen a entamé début mai son évaluation pour décider s’il étend aux jeunes l’usage du vaccin des deux laboratoires actuellement autorisé à partir de 16 ans. Les Etats-Unis viennent de donner leur feu vert à son utilisation pour les 12-15 ans.

Une part importante de la population

Aucun vaccin n’était administré jusqu’alors aux enfants, moins exposés aux cas graves de la maladie et dont la vaccination n’a pas été une priorité jusqu’ici. Mais ils représentent une part importante de la population et devront donc également être immunisés afin de freiner la transmission de la maladie, arguent les experts.

Le gouvernement allemand avait déjà annoncé son objectif de proposer la vaccination à tous les adultes d’ici la fin du mois de septembre. En y ajoutant les adolescents, le pays compte donc parvenir plus rapidement à l’immunisation de sa population.

Une campagne diablement efficace

L’Allemagne a considérablement accéléré le rythme de sa campagne vaccinale ces dernières semaines, injectant certains jours plus d’un million de doses. Cinq millions de personnes ont été vaccinées en avril, soit plus que pendant les trois mois qui ont précédé, a souligné le ministre.

Pour tenir son calendrier, le gouvernement a également décidé de supprimer la règle de priorité pour recevoir le vaccin d’AstraZeneca, désormais accessible à tous les publics qui le souhaitent. L’autorité nationale de santé continue de le recommander avant tout aux plus de 60 ans. Des groupes prioritaires sont toujours en place pour bénéficier des autres vaccins.

A partir de ce week-end, les personnes ayant reçu leurs deux injections pourront bénéficier d’un assouplissement des règles sanitaires. Elles ne seront pas exemple plus soumises au couvre-feu en place à partir de 22h00 et ne devront plus présenter de test négatif dans les magasins. Les cafés, restaurants, équipements sportifs et culturels restent fermés en Allemagne depuis la fin 2020, sans calendrier de réouverture à ce stade.