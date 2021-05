La bulle intérieure bientôt élargie ? La ministre de l’Intérieur annonce une bonne nouvelle

Ce matin, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden a évoqué l’élargissement des bulles de contacts.

Lors de l’interview que la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden a accordé ce matin à RTL Info, il a été question d’assouplissements des mesures, alors que le plan plein air entre en action dès ce 8 mai alors que les nouvelles contaminations et la pression sur les hôpitaux commencent à diminuer.

« On va prendre des décisions pour les semaines à venir »

« Ce samedi, le plan plein air entre en vigueur. Il y a plus d’événements qui sont possibles, ça donne des perspectives aux gens, et aux jeunes. Et la semaine prochaine, on va prendre des décisions pour les semaines à venir. Espérons qu’on puisse ouvrir des perspectives pour l’été », a ainsi expliqué la Ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden.

« Il faut une perspective »

La semaine prochaine, c’est lors du prochain Comité de concertation qui est prévu mardi. Alors qu’en attendre exactement ? « C’est peut-être un peu trop tôt pour prendre des décisions précises sur les dates, par exemple pour la réouverture à l’intérieur des restaurants et des bars. Mais il faut une perspective, en suivant la diminution des chiffres. L’intention, c’est de faire ça dans le courant du mois de juin, grâce à la vaccination qui augmente bien, et même s’il faut surveiller les variants », poursuit-elle.

L’élargissement de la bulle sera sur la table du prochain Codeco

Une chose qui pourrait changer dans les prochaines semaines : la taille des bulles de contacts. Pour rappel, dès ce samedi, nous pourrons recevoir deux personnes à la maison au lieu d’une, sans compter les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis. Une condition : ils doivent appartenir à la même bulle ou foyer. Et on peut voir 10 personnes à l’extérieur.

Mais quid de la suite ? « C’est une chose qui sera sur la table. On sait qu’à l’intérieur, la propagation du virus est plus importante qu’à l’extérieur, donc on va voir. Mais c’est clair que tout le monde veut se revoir et faire la fête. Ce sera sur la table mardi prochain ».