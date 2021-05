Ce geste de Michel Sardou crée le malaise dans « Quotidien »

Le chanteur Michel Sardou s’est fait remarquer dans l’émission « Quotidien« . Venu faire la promo de son livre, il n’a pas voulu se désinfecter les mains et a fait une remarque sur les vaccins qui n’est pas passée inaperçue…

Michel Sardou est connu pour son franc parler et son caractère bien trempé. Invité ce mercredi 5 mai dans l’émission Quotidien à l’occasion de la sortie de son livre intitulé « Je ne suis pas mort… je dors », le comportement du chanteur a créé le malaise sur le plateau.

« Ça me pourrit les mains »

Michel Sardou a tout d’abord refusé d’appliquer du gel hydroalcoolique sur ses mains. Ce qui est pourtant la règle pour chaque invité de Yann Barthès. “Pourquoi vous ne voulez pas de gel ? Tout le monde accepte”, lui lance alors l’animateur. “Ça me pourrit les mains, on est loin, je ne vous touche pas et puis je suis vacciné donc ça va très bien”, lui répond l’interprète des « Lacs du Connemara ».

“Vous avez reçu les deux doses ?”, lui demande alors Yann Barthès. “Oui, les deux doses ! Et du bon, le Pfizer !« , a encore répondu l’artiste de 74 ans. Une petite remarque qui n’est pas passée inaperçue car elle sous-entend que les autres vaccins seraient moins efficaces.

« C’est comme au Loto »

Yann Barthès tente alors de convaincre le chanteur de l’efficacité de tous les vaccins autorisés en France. Propos auxquels Michel Sardou rétorque : « Non, non. C’est comme au Loto finalement. On a très peu de chance de gagner mais y en a quand même un qui gagne au Loto !«

Les téléspectateurs n’ont pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux. « Michel Sardou est le premier invité à refuser de mettre du gel hydroalcoolique. Ça commence bien » ; « Michel Sardou est arrivé dans Quotidien depuis même pas 1 minute. Il a refusé le gel. Il a insinué qu’il y avait un mauvais vaccin (puisque lui a eu « le bon ») Alerte boomer« , pouvait-on notamment lire sur Twitter.