Biden souhaite la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid

Le président américain Joe Biden est favorable à la levée des protections de propriété intellectuelle pour les vaccins contre la Covid-19.

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi qu’ils étaient favorables à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid, un geste significatif à l’heure où les pays pauvres manquent cruellement des précieuses doses, seules armes contre la pandémie qui poursuit ses ravages, notamment en Inde.

« Il s’agit d’une crise sanitaire mondiale »

« Il s’agit d’une crise sanitaire mondiale, et les circonstances extraordinaires de la pandémie du Covid-19 appellent à des mesures extraordinaires », a souligné la représentante américaine au Commerce Katherine Tai. « L’administration croit fermement aux protections de la propriété intellectuelle, mais pour mettre fin à cette pandémie, elle soutient la levée de ces protections pour les vaccins contre le Covid-19 », a-t-elle justifié, précisant que Washington participait « activement » aux négociations menées à l’Organisation mondiale du Commerce pour permettre la levée de ces brevets.

Les pays en rose sont ceux qui s’opposent encore à la levée temporaire des brevets limitant la production de vaccins contre le COVID. La vraie question: quel pays européen va enfin se décider à aller dans le sens de l’Histoire? Car les autres suivront. pic.twitter.com/08NRGkzGV1 — Emmanuel André (@Emmanuel_microb) May 5, 2021

L’OMS salue une « décision historique »

Le patron de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a salué mercredi la « décision historique » des Etats-Unis de soutenir une levée temporaire des brevets sur les vaccins anti-Covid. « Je félicite les Etats-Unis pour cette décision historique en faveur de #équitévaccinale, donnant la priorité au bien-être de tous partout en cette période cruciale. Maintenant, avançons tous ensemble rapidement, solidairement, pour bâtir sur l’ingéniosité et l’engagement des scientifiques qui ont produit les vaccins #COVID19 qui sauvent des vies », a tweeté le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé.

Une fracture entre les États pauvres et les pays riches

Pour l’heure, la fracture se creuse entre les nations déshéritées à la peine et les pays riches, où les campagnes de vaccination — bientôt élargies aux Etats-Unis aux adolescents et au Canada aux enfants dès 12 ans –, permettent une levée progressive des restrictions sanitaires.

Exhortés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à la solidarité dans ce domaine, les membres du G7 (Etats-Unis, Japon, Canada, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie) ont discuté mercredi à Londres des moyens d’augmenter leur assistance financière ou de partager leurs doses excédentaires pour aider les États pauvres.

Le PTB presse la Belgique de soutenir la levée des brevets

Le PTB a affirmé dans un communiqué publié mercredi soir se réjouir de cette annonce, le parti revendiquant une telle levée depuis un an.

La députée Sofie Merckx prévoit de demander jeudi que le gouvernement belge soutienne une proposition en ce sens. Pour elle, la décision américaine « est une énorme victoire pour la mobilisation populaire, aux États-Unis et dans le monde ». « La décision du gouvernement américain est importante. C’est essentiel pour pouvoir répondre à la demande de vaccins, non seulement chez nous, mais aussi dans le reste du monde », poursuit la députée. Une résolution de son parti en faveur de la levée des brevets est à l’ordre du jour de la Chambre et la formation demandera un débat et un vote d’urgence, annonce Mme Merckx.

Vaccins Covid : le PTB demande qu’à l’instar des États-Unis, la Belgique soutienne la levée des brevets https://t.co/BtFeddArG4 — PTB Belgique (@ptbbelgique) May 5, 2021

Le PTB relève dans son communiqué que les partis de la majorité (PS, Ecolo, MR, Open Vld, Vooruit, Groen, CDV) ont refusé la semaine passée de soutenir cette proposition de la formation marxiste-léniniste.

La demande en vaccins va continuer à s’accroître. La charité de fonds de tirroirs des pays riches ne permettra pas de couvrir les besoins en vaccins des milliards de personnes vivant dans les pays non-autorisés à les produire. Il faut partager nos compétences et lever les brevets — Emmanuel André (@Emmanuel_microb) May 5, 2021