Accord interprofessionnel: une prime corona de 500 € pour certains travailleurs

Le gouvernement fédéral a dégagé un accord sur une prime que les entreprises qui ont enregistré de bons résultats durant la crise du coronavirus pourraient octroyer à leurs employés.

Un accord enfin trouvé !

Les entreprises qui ont enregistré de bons résultats durant la crise pourront accorder à leurs travailleurs une prime exceptionnelle de maximum 500 euros nets en 2021, a décidé durant la nuit de mercredi à jeudi le gouvernement fédéral.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une proposition de médiation après l’échec de la négociation entre les partenaires sociaux. La norme salariale reste fixée à 0,4%, hors l’indexation confirmée de 2,85%, ainsi que l’avait établi le Conseil central de l’économie. Les mesures exceptionnelles prises durant la crise (télétravail, congé vaccination, prime dans le secteur des soins, etc.) ne sont pas comptées en déduction de cette marge.

Une prime corona de 500 € net

La « prime corona » peut venir en complément de la norme de 0,4%. Elle pourra être accordée par « établissement », c’est-à-dire par entreprise et non par secteur, qui a enregistré de bons résultats et devra être demandée avant la fin de l’année, a-t-on expliqué de source gouvernementale. Une cotisation patronale réduite à 16,5% sera appliquée.

Une enveloppe bien-être

Le gouvernement a par ailleurs confirmé l’avis rendu par les partenaires sociaux sur l’affectation de l’enveloppe bien-être. Il propose aux partenaires sociaux qu’un travail soit mené sur plusieurs dossiers, à commencer par celui du salaire minimum « dont l’évolution n’a pas suivi l’évolution des autres salaires en s’engageant sur une trajectoire de convergence étalée sur plusieurs accords interprofessionnels et démarrant après la crise ».

« Le gouvernement souhaite mener un dialogue actif avec les partenaires sociaux »

Le gouvernement pourra accompagner ces évolutions par des mesures fiscales et parafiscales. Les autres dossiers sont l’harmonisation des pensions complémentaires des ouvriers et des employés, les heures supplémentaires (afin qu’un nombre accru d’heure soit possible en 2021-2022) et les fins de carrière afin de les rendre « faisables » par le régime d’emplois de fin de carrière. « Le gouvernement souhaite mener un dialogue actif avec les partenaires sociaux sur ces quatre thèmes. Il est disposé à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces accords », a-t-on précisé à même source.

Le MR se réjouit d’une proposition de médiation « raisonnable »

« Le MR se réjouit de la proposition de médiation raisonnable faite par le gouvernement dans le cadre de l’Accord interprofessionnel », réagit jeudi matin, sur Twitter, Georges-Louis Bouchez, le président des libéraux francophones, alors que la majorité fédérale est parvenue à un accord dans la nuit.