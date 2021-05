Les divertissements préférés des Français cette année

Actuellement, les loisirs des Français ne se résument plus uniquement à la télévision, ou encore aux jeux vidéo. Eh oui, depuis le confinement de mars 2020, de plus en plus de personnes mesurent l’importance et le bienfait de prendre du temps pour soi… En extérieur ! Alors bien sûr, certains jeux sont disponibles sur mobile, et ceux-là sont toujours très populaires ! Mais beaucoup investissent à présent leur temps dans le sport, le jardinage, les activités culturelles et les loisirs créatifs.

Jeux vidéo

Bien que l’industrie des jeux vidéos soient en plein essor, les Français ne passent plus tout leur temps libre devant les écrans. Les 18-25 ans sont la catégorie de Français passant le plus de temps devant les jeux vidéo. Parmi les jeux les plus prisés, on retrouve notamment les jeux en réseau comme Fortnite par exemple, mais aussi les jeux qui permettent de remporter un peu d’argent comme sur le casino en ligne 7 Melons grâce à des machines à sous aux thèmes rétro, uniques et captivants, mais aussi de nombreux autres comme les jeux sur consoles, les jeux sur PC, etc.

Sport

Perdre du temps, se tonifier, se muscler, évacuer les tensions dues au stress… Les raisons de faire du sport sont nombreuses. Et les activités physiques possibles le sont encore plus, à des tarifs plus ou moins élevés ! Course à pied, tennis, vélo, pétanque, basketball, football, équitation, randonnée, golf, pilates, yoga, boxe, etc., il y en a pour tous les goûts !

Jardinage

Ce retour aux sources et ce plaisir de cultiver soi-même ses plantes, légumes, fruits ou encore herbes aromatiques, sont de plus en plus recherchés à la campagne comme dans les milieux urbains. Cette volonté de bien manger, de manger local et éthique, se fait ressentir. Et le jardinage en tant que loisir est une excellente façon de retrouver des valeurs saines, en accord avec le bien-être de sa santé et de l’environnement tout en renouant avec la tradition et la nature.

Activités culturelles

En ce moment, difficile de se rendre au cinéma, au musée, à des concerts ou festivals… Mais le Français est plein de ressources ! Ecouter de la musique, la radio, regarder des films en streaming, etc., la culture est loin d’être délaissée, bien au contraire. De plus, la lecture est énormément présente dans l’emploi du temps des actifs puisque beaucoup de travailleurs prennent le temps de lire ou d’écouter un livre audio régulièrement pour s’évader, travailler leur mémoire et leur concentration, mais aussi pour se détendre après une journée de travail.

Loisirs créatifs Enfin, le dernier loisir mais pas des moindres, celui qui laisse parler la créativité ! Do It Yourself (DIY), bricolage, tricot, etc., de plus en plus de Français aiment concevoir et fabriquer eux-même des meubles en tout genre, des vêtements, des décorations… Et plus de 60 % d’entre eux déclarent utiliser majoritairement leur temps libre à des activités créatives. Cela entre d’ailleurs également dans la même lignée que le jardinage puisque le « bon pour la planète » est de plus en plus recherché.