PHOTO. Will Smith aborde sa prise de poids avec humour en publiant un cliché torse nu

Avec le confinement, l’acteur Will Smith a pris un peu de poids, mais semble ne pas s’en soucier outre mesure. Au contraire, l’Américain est revenu avec humour sur ce relâchement, pour le plus grand plaisir des fans…

On connaît tous quelqu’un qui a pris un peu (ou beaucoup) de poids durant le confinement. Et ça concerne aussi les stars ! Will Smith, connu pour ses rôles dans « Le Prince de Bel-Air », « Men in Black » ou encore « Je suis une légende », a pris quelques kilos, et il le montre fièrement.

Dans une première publication postée sur Instagram, l’acteur de 52 ans pose en pantoufles et en caleçon : « Je vais être franc avec vous tous, je suis dans la pire forme de ma vie », écrit-il. Dans les commentaires, beaucoup de messages de soutien, dont celui d’un certain Arnold Schwarzenegger : « Will, pauvre bébé, je pleure pour toi, même si tu restes en meilleure forme que 90 % des Américains. Continue les pompes ! »

Le lendemain, Will Smith poste une vidéo « boomerang », dans laquelle il prend fièrement la pose, et assume ses rondeurs, même s’il avoue vouloir perdre quelques kilos : « C’est le corps qui m’a porté tout au long de la pandémie. D’innombrables jours à paître dans le garde-manger. J’adore ce corps, mais je veux me sentir mieux. Fini les muffins de minuit… Ça y est je vais entrer dans la meilleure forme de ma vie. »