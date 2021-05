La copine de William frôle la mort durant sa demande en mariage

Alors qu’il avait tout prévu, la demande en mariage idyllique de William a tourné au cauchemar.

William Hewett a décidé de demander la main d’Hailey Cooper dans un lieu idyllique ! C’est à Cancún que le jeune homme de 26 ans a choisi d’emmener sa copine. Bordée par la mer des Caraïbes, la ville mexicaine est une destination romantique très prisée.

« Orlando, où nous habitons, est à deux heures de vol. Le lieu est paradisiaque. C’était l’endroit parfait pour lui demander de devenir ma femme », raconte le jeune homme, maître-nageur sauveteur chez DisneyWorld, cité par Sudinfo.

Le couple originaire d’Orlando décolle pour leur voyage le vendredi 19 mars. William ne tarde pas à faire sa demande. Il profite d’un moment sur la célèbre plage des Langoustes pour se lancer. Hailey accepte. Les deux jeunes fiancés filent le parfait amour !

« Tout était magnifique »

Le 25 mars, alors que le séjour des amoureux touchait à sa fin, William décide de finir le voyage en beauté. Il choisit d’emmener sa compagne sur une petite île luxuriante du golfe du Mexique. Hailey aime les fruits de mers. Il l’emmène donc dans un restaurant réputé pour ça, le Zama Beach and Lounge. « Après avoir rejoint l’île en bateau, nous avons été conduits au restaurant, nous nous sommes installés à table face à la mer, et même le vent qui soufflait fort participait à la beauté du moment. Tout était magnifique », se souvient William.

Tout se passait bien mais quelques minutes plus tard, c’est le drame ! Le toit du restaurant cède sous les rafales de vent et s’écroule sur les deux amoureux, qui n’ont pas le temps de fuir. « Je n’ai pas été blessé, mais Hailey oui, à plusieurs endroits », explique le jeune homme. Sa compagne a au moins six fractures au dos, une fracture du coccyx, une fracture du bassin, des blessures au visage et une commotion cérébrale, selon le compte GoFundMe mis en place pour aider le couple à supporter les frais médicaux.

Plusieurs semaines de rééducation

Désormais, la jeune fiancée va devoir subir des semaines de soin et de rééducation. La jeune femme a également subi de multiples lacérations aux bras, au dos et à la tête, y compris un hématome épidural, qui se produit lorsque le sang s’accumule entre le crâne et la membrane recouvrant le cerveau. Après avoir été transporté dans un hôpital de Cancún, le couple d’Orlando a été emmené au Ryder Trauma Center à Miami, en Floride, où Hailey a été admise en urgence au service de traumatologie. Même si ses jours ne sont pas en danger, la femme de 24 ans devra suivre plusieurs semaines de traitements et de rééducation.

Le couple ne risque pas d’oublier ce voyage qui a tourné au fiasco mais ils peuvent se rassurer en se disant qu’ils sont toujours en vie et pourront donc se marier bientôt.

Le média mexicain Riviera Maya News a indiqué qu’une personne avait été tuée et au moins six autres blessées à la suite de cet accident.