Jauges de public et dates précises: voici ce qui est sur la table du prochain Codeco

Mardi prochain, les autorités se réuniront une nouvelle fois pour un comite dé concertation d’une importance cruciale. Ceux-ci devront réfléchir à la gestion du déconfinement en matière d’événementiel, de sport, de culture, etc. Des jauges de public et des dates plus précises sont attendues par la population.

« Il s’agira de fixer des dates précises et de revoir les jauges de public puisque pour le moment, on est limité en nombre de spectateurs », nous dit l’entourage du Premier ministre, Alexander De Croo. « On parle ici de tout ce qui est événementiel, sport, culture… »

Lors du dernier Codeco, le Premier ministre avait annoncé qu’en juin, les activités en extérieur seraient possibles jusqu’à 200 personnes et que pour les activités en intérieur, l’occupation maximale de la salle serait de 75 % du CIRM (Covid Infrastructure Risk Model), avec un plafond de 200 personnes. Mais aucune date n’avait alors été précisée, comme l’expliquent nos confrères de Sudpresse.

La population à risque bientôt protégée

« Il s’agira aussi, mardi prochain, de définir la façon dont on pourra organiser les festivals d’été », ajoute l’entourage du Premier ministre. Laissés dans l’incertitude, plusieurs festivals ont déjà annoncé qu’ils annulaient leur édition 2021.

Le cabinet De Croo se veut optimiste. « Plus d’1 Belge sur 3 a reçu sa première dose et on dépasse les 80 % de vaccinés chez les 65+. Fin mai, 80 % des personnes souffrant de comorbidité auront reçu leur 1re dose. Vu les 2 semaines d’incubation après le vaccin, on peut dire qu’à la mi-juin, la grande majorité de la population à risque sera protégée. En termes de gestion de crise, ça change tout ! Il y aura moins de risque de saturer les soins intensifs, ce qui était le but premier du confinement. »