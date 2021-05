Des formations qui offrent un nouveau départ aux chercheurs d’emploi

Avec des formations réparties dans 8 secteurs d’activité, Cefora, centre de

formation des entreprises relevant de la Commission Paritaire 200, aide

les chercheurs d’emploi à trouver un job d’employé. Ils ont recours, pour

ce faire, à une approche unique : chaque formation est accompagnée d’un

stage et d’un accompagnement par un coach professionnel. L’ex-participant

Mohammad Rahimi est la preuve vivante que la formule fonctionne.

DE LA FORMATION AU STAGE

Toute personne inscrite comme chercheur d’emploi peut faire appel à

Cefora pour l’aider dans son parcours. Tout commence par le choix d’une

formation : des connaissances préalables sont parfois nécessaires, mais

la motivation est le maître-mot. Votre choix est fait ? Inscrivez-vous et rendez-vous ensuite à la séance d’information. Vous y recevrez plus d’infos

sur le contenu de la formation. Vous y passerez également quelques tests

et discuterez de votre bagage professionnel et de votre motivation.

Vous avez été sélectionné ? Bien, vous pouvez maintenant commencer

votre formation. Celle-ci prend plusieurs mois et vous vous y consacrerez

à plein temps, 5 jours par semaine. Au cours de votre formation, vous apprendrez tout ce dont vous avez besoin pour votre nouvel emploi.

Vous effectuerez un stage en entreprise afin de mettre en pratique vos

nouveaux acquis, pendant une durée de six semaines environ. Tout au long du processus, vous serez soutenu par un ou une coach professionnel(le). Il ou elle vous fournira entre autres des outils pour postuler avec succès, vous aidera à améliorer vos compétences générales, à créer un profil LinkedIn et à rédiger un CV ainsi qu’une lettre de motivation efficaces. Ces atouts augmenteront vos chances de trouver un stage dans le monde professionnel.

UNE OFFRE ÉTENDUE

Cefora propose des formations dans 8 secteurs : bureaux d’études et de

construction, IT, support RH et management, recrutement et sélection,

administration, marketing et communication, vente et service client ainsi

que consultant en titres-services. Ces formations sont organisées en Wallonie et à Bruxelles, en collaboration avec de nombreux partenaires.

DE BONNES CHANCES DE DÉCROCHER UN CONTRAT

En combinant chaque formation avec un stage et un coaching professionnel, Cefora a développé une méthode unique. Et les chiffres

montrent que cela fonctionne ! 3 chercheurs d’emploi sur 4 ayant suivi une formation chez Cefora trouvent un job d’employé. Parmi eux, Mohammad Rahimi. Après avoir suivi une formation data analyst, il a pu immédiatement travailler chez Amaris Consulting.

« Avant même d’avoir terminé mes études, j’ai ajouté mes nouvelles compétences à ma page LinkedIn et posté mon CV sur plusieurs sites d’emploi. De nombreux recruteurs m’ont rapidement contacté. Avant de m’en rendre compte, j’avais trouvé un emploi.»

L’IMPORTANCE DE CONTINUER À SE FORMER

Mohammad et sa femme ont quitté l’Iran, via la France, pour la Belgique. Il

voulait devenir data analyst, mais ses connaissances et expériences étaient

trop limitées, malgré ses études. « Quand nous sommes arrivés ici, je

me suis inscrit chez Actiris en tant que chercheur d’emploi. Là, ils m’ont

conseillé de continuer à me former. J’ai alors découvert que Cefora,

en collaboration avec Bruxelles Formation, proposait des formations

gratuites aux chercheurs d’emploi. Parmi celles-ci, une formation data

analyst en 5 mois. J’ai décidé de m’y inscrire. »

Mais à cause du confinement en mars 2020, aucune nouvelle inscription n’a

été acceptée. « Quelques semaines plus tard, Cefora m’a recontacté et

m’a demandé d’envoyer mon CV. J’ai réussi le test en ligne et l’entretien de

motivation. Sur plus de 100 candidats, 12 ont été choisis et j’étais l’un d’entre eux ! »

FORMATION PRATIQUE

« En un peu plus de 5 mois, j’ai appris 3 langages de programmation. Je

me suis également familiarisé avec 5 à 6 types de logiciels et d’outils ainsi

que différentes méthodes de travail. J’ai appris à analyser, transférer, visualiser et fournir des données, à travailler avec des bases de données et à

établir des liens entre divers outils et méthodes. Une formation très complète, avec peu de théorie et beaucoup d’exercices pratiques. »

Mohammad a fait ses études en Iran, en France et en Belgique. Voit-il une

différence ? « La méthode Cefora est beaucoup plus pratique. Les formateurs savent exactement ce que les entreprises attendent. Je pouvais immédiatement exploiter ce que j’ai appris dans mon travail actuel. »

PRÊT(E) POUR UN NOUVEAU DÉPART ?

Vous souhaitez en savoir plus sur Cefora ou sa gamme de formations

? Alors, surfez sur www.unjobdemploye.be.