Technicien informatique : Sylvian a découvert son job de rêve

Il n’est pas toujours facile de savoir en quoi on est doué, surtout quand on n’a pas beaucoup d’expérience. De nombreux jeunes manquent de confiance en eux, sans en avoir vraiment conscience. Ce manque de confiance apparaît souvent suite à des expériences négatives vécues à l’école ou à la maison. Et pourtant, ces jeunes ont énormément de talents. Sylvian était l’un d’entre eux. Mais au cours de sa formation YouthStart, il a découvert qu’il avait le profil parfait pour devenir un technicien informatique.

Sylvian a 23 ans et vient d’Eernegem (Flandre occidentale). Au collège, il a suivi l’orientation construction, mais il n’a pas terminé sa 6ème année. Il s’est inscrit comme demandeur d’emploi, mais sans diplôme, il était très difficile de trouver un job, encore moins sur le long terme. Sur les conseils du VDAB, il s’est inscrit à une formation YouthStart pour découvrir ce qu’il voulait vraiment faire de sa vie.



« J’avais déjà suivi d’autres formations, mais la formation YouthStart a été une vraie réussite pour moi, car elle était plus personnalisée. J’ai découvert quels étaient mes passions et mes talents. Le deuxième jour de la formation, Ria, de UQ.works m’a demandé ce que j’aimais faire pendant mon temps libre. Je lui ai dit que la semaine précédente, j’avais démonté mon ordinateur portable parce qu’il était cassé. Au lieu d’en acheter un nouveau, j’ai commandé des pièces détachées en ligne et j’ai entièrement remonté mon ordinateur portable. J’ai trouvé ça super amusant à faire. »



« À ma grande surprise, Ria m’a demandé si je ne voulais pas en faire mon métier. En fait, je n’avais jamais pensé à ça. Je ne pensais pas que je serais capable de le faire sans diplôme. » Ria a ensuite utilisé son outil UQ pour créer un DigiSkills Passport™ pour Sylvian, un passeport qui donne un aperçu des compétences numériques actuelles d’une personne, et les compare aux compétences nécessaires existantes sur le marché du travail. Ria a fait une comparaison entre les compétences que Sylvian possédait déjà et celles dont il avait besoin pour devenir un technicien informatique : la différence était minime, et il savait en quoi il devait s’améliorer. Le poste correspondait parfaitement à ses talents. « Cela m’a semblé être une option tout à fait réalisable pour moi. Et j’ai découvert ce que je voulais vraiment faire en seulement 15 minutes ! »



Selon Sylvian, la raison pour laquelle il ne pensait pas avoir de talents était due à son expérience négative à l’école. « Mes professeurs m’ont conseillé de refaire ma dernière année, mais je savais déjà que ça n’allait pas marcher. À l’école, je souffrais de la peur de l’échec. Je n’avais pas l’impression d’avoir un réel soutien de la part des enseignants ou de mes parents, et je ne leur ai pas demandé d’aide. Je pensais que je devais tout faire par moi-même. Je me mettais beaucoup de pression. »



En septembre, suite à la recommandation de Ria, Sylvian a commencé un cours de technicien PC d’une durée d’un an et lors de son premier examen, il a réussi toutes les matières. « Je suis super heureux de mon choix. Grâce à Youthstart, je pense avoir trouvé le job de mes rêves ! »



Voulez-vous découvrir, comme Sylvian, quel est le job qui vous correspond ? Inscrivez-vous à la formation gratuite de 8 jours YouthStart, en collaboration avec UQ.works. Inscriptions et informations sur www.rêveurs.be.