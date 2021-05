Lorsqu’il s’agit de négociations, la personne qui a le plus de connaissances l’emporte. C’est particulièrement vrai lorsque vous envisagez un achat d’une voiture d’occasion ! Donc, si vous pensez à acheter une Honda Civic par exemple, vous devez apprendre tout ce que vous pouvez sur cette marque. Et quel est le moyen le plus rapide d’en savoir plus sur une voiture d’occasion ? Vous posez des questions ! Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous présenter, de poser vos questions au vendeur.

Dans cet article on va discuter ensemble les 5 points à savoir avant l’achat de ces types de véhicules

5 choses à savoir avant d’acheter une voiture d’occasion

1. Pourquoi vendent-ils la voiture ?

C’est bon de savoir la raison de son désir de vendre la voiture. Peut-être que la famille vient de donner naissance à son premier enfant et qu’elle a besoin d’une voiture spacieuse au lieu de ce coupé à deux portes, dans ce cas-là sa perte est votre gain !

Mais s’ils transpirent ou changent rapidement de sujet, donc c’est un mauvais signe. Ils essaient peut-être de réduire leurs pertes avec causées par cette voiture.

2. Depuis combien de temps possèdent-ils la voiture ?

Plus une personne possède une voiture depuis longtemps, plus elle pourra vous en dire. Si quelqu’un conduit sa voiture depuis un certain temps sans trop de problèmes, cela peut être un signe que la voiture est assez fiable ! Mais si quelqu’un essaie de vendre une voiture après l’avoir possédée pendant seulement un an ou moins, il n’est probablement pas satisfait de la voiture pour une raison quelconque.

Mais ce n’est pas toujours le cas, donc vous devez creuser un peu plus pour vous assurer que le vendeur n’essaie pas seulement se débarrasser de son véhicule

3. Y a-t-il des dommages à l’extérieur de la voiture ? Ou un problème mécanique ?

Nous savons que les looks ne sont pas tout, mais ils comptent quand même ! Voici quelques éléments à surveiller :

• Carrosserie, travail de peinture, châssis de voiture : faites attention aux rayures, aux bosses et à la rouille sur la surface de la voiture.

• Pare-brise, phares, rétroviseurs : y a-t-il des fissures sur le pare-brise ? Les phares semblent-ils embués ou décolorés ?

• Roues et pneus : vérifiez que chaque roue n’a pas de bosses et assurez-vous qu’elles ne sont pas pliées. Jetez également un œil aux pneus pour vous assurer qu’ils n’ont pas besoin d’être remplacés avant d’acheter la voiture.

Jetons un œil sous le capot, d’accord ? Le moteur est la chose principale que vous voulez regarder. Vérifiez le compartiment moteur pour vous assurer qu’il est propre et qu’il n’y a pas de fuite de liquide.

4. La voiture a-t-elle eu des accidents ?

Une cintreuse d’aile ici ou là ou quelques coups n’est pas la fin du monde. Mais si la voiture a été impliquée dans une épave majeure qui a nécessité un nouveau moteur ou un travail de carrosserie important, vous voudrez peut-être procéder avec prudence.

Parfois, les voitures d’occasion qui ont subi des réparations majeures rencontrent encore des problèmes, longtemps plus tard après que la voiture a été « réparée ».

5. Amener la voiture chez une mécanicien pour une inspection indépendante

Si vous faites une chose avant d’acheter une voiture d’occasion, cela devrait être la suivante : emmenez la voiture chez un mécanicien de confiance pour vous assurer que tout est bien vérifié. Avoir un mécanicien pour rechercher tout problème avant qu’il ne soit le vôtre vous donnera la tranquillité d’esprit au sujet de la voiture.

Et si le vendeur est réticent – ou refuse tout simplement – à laisser votre mécanicien faire une inspection, il y a de fortes chances qu’il essaie de cacher quelque chose d’assez sérieux. Éloignez-vous de cette offre aussi vite que vous le pouvez !