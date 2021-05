Dans ce magasin bruxellois, tout est gratuit

Le Magasin Gratuit a ouvert ses portes ce lundi à Anderlecht. Son principe ? Les payements s’y font grâce à des remerciements.

C’est un magasin particulier qui vient de voir le jour lundi au n°95 de la Chaussée de Mons à Anderlecht. Comme son nom l’indique, tout est gratuit au Magasin Gratuit. Les payements se font en effet grâce à des… remerciements. « Une personne peut prendre un objet par jour. Nous avons de tout. Des livres, des DVD, des vêtements, des jouets, des assiettes », explique à Bruzz Gerd De Wilde, coordinateur de l’organisation Circularium qui se trouve derrière le projet.

« En faire profiter les autres »

Le but du magasin est de faire vivre le troc et l’économie circulaire. Chacun est ainsi invité à fouiller le fond de ses armoires pour retrouver des objets inutilisés, les déposer au Magasin Gratuit afin qu’ils soient redistribués par la suite à des personnes qui en ont besoin. « Alors soyons solidaires et ‘troquons’ aux nouvelles rencontres ! Quand on pense qu’en Belgique 42 millions d’appareils électroménagers inutilisés logent dans nos foyers, on se dit qu’il est temps d’en faire profiter les autres ! », détaille Circularium.

Tous les objets sont acceptés, à condition qu’ils ne soient pas cassés, sales, incomplets, dangereux ou périssables.

De nouvelles rencontres

Circularium l’assure, leur magasin est également un excellent moyen de faire des rencontres. Comme nous l’avons expliqué, les payements se font au moyen de petites cartes de remerciements qui sont transmises à la personne qui a offert l’objet. Il est évidemment possible d’inscrire vos coordonnées sur la carte si vous le souhaitez.

En mai, le magasin est ouvert du lundi au vendredi, de 11h à 17h.