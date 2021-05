Le cri de rage des soignants après les dernières manifestations : « C’est de l’inconscience totale »

De la Boum dans le Bois de la Cambre aux manifestations à Liège, plusieurs événements ont rassemblé des centaines de participants dans les grandes villes du pays le week-end dernier. Des scènes de foules difficiles à regarder pour les membres du personnel soignant, en première ligne depuis plus d’un an dans la lutte contre le coronavirus.

« Depuis un an, on se bat contre ce virus. On fait des heures et des heures pour soigner le plus de monde possible. Aujourd’hui, après mes consultations, je vais bénévolement vacciner les gens », raconte Nicolas, médecin généraliste, à nos confrères de Sudpresse. Comme tout le monde, ce docteur a vu les images des centaines de manifestants rassemblés samedi dans le Bois de la Cambre à Bruxelles ou à Liège.

« Depuis un an, je mets ma vie privée entre parenthèses pour combattre le virus. Et c’est comme ça qu’on nous remercie ! Il y avait moyen de manifester sans se jeter dans les bras des autres et sans faire des pogos. Respectez la distance et le masque, c’est respecter notre travail », ajoute-t-il.

« De nouveaux drames dans les prochaines semaines«

Pour Maria, infirmière aux soins intensifs, ces images de fête sont carrément devenues insoutenables : « J’en pleure ! Elles sont trop dures à vivre psychologiquement. Je vois chaque semaine des gens mourir de la Covid et d’autres parce qu’ils n’ont pas été soignés à temps suite au report des soins non urgents », explique l’infirmière. « Quand je les vois faire la fête, chanter, boire dans la même canette et s’embrasser, j’imagine leurs parents, grands-parents, oncles, tantes… qui arriveront dans mon service. J’imagine ces nouveaux drames qui se joueront dans les prochaines semaines. C’est de l’inconscience totale », réagit Maria.