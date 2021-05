La vie d’une jeune animatrice scoute transformée alors qu’elle mangeait un hamburger chez McDo

Ombré, une jeune anversoise de 18 ans, a vu sa vie basculer au moment où elle s’y attendait le moins. Alors qu’elle commandait un hamburger au McDonald’s en compagnie de sa maman, l’étudiante a fait une rencontre qui lui a permis de réaliser son rêve.

Parfois, le destin tient à un fil. Ce n’est pas Ombre Goethals, une jeune Belge de 18 ans, qui dira le contraire. Il y a un an, cette jeune étudiante à la mère gabonaise et au père belge était encore une jeune cheffe scoute qui s’apprêtait à suivre un cursus « classique ». Aujourd’hui, elle est toujours étudiante, elle est toujours cheffe scoute, mais elle est surtout… devenue modèle pour les plus grandes marques, dont « mosaert », le label lancé par Stromae.

Repérée chez McDonald’s

La vie de cette jeune Anversoise a changé un jour alors qu’elle était… au McDonald’s, à l’occasion d’une journée shopping avec sa mère. Ce jour-là, elle a été remarquée par une chercheuse de talents de l’agence Dominique Models Agency, située à Bruxelles, qui lui a donné sa carte de visite. En la recontactant un peu plus tard, Ombre a pris une décision qui allait changer sa vie.

Car depuis, elle multiplie les campagnes publicitaires pour Veritas, Ici Paris XL, Gémo ou encore pour la dernière collaboration entre MINI et mosaert, la marque de Stromae. « Heureusement, à cause du coronavirus, je n’ai pas eu beaucoup cours cette année », explique la jeune femme, qui raconte sa nouvelle vie dans la Gazet van Antwerpen.

Si elle ne sait pas de quoi l’avenir sera fait, Ombre veut décrocher ses diplômes et, si possible, continuer cette belle aventure : « Je m’amuse vraiment et c’est vraiment chouette. Je suis reconnaissante que quelqu’un m’ait approché de la sorte. Je n’aurais jamais osé faire le premier pas ».