Caroline Désir rappelle l’importance d’une bonne aération des classes

A partir du 10 mai, tous les élèves retrouveront le chemin de l’école à temps plein. L’occasion pour la ministre de l’Education Caroline Désir (PS) de rappeler l’importance de l’aération des salles de cours.

« Il est important de souligner que la ventilation et l’aération ne sont pas suffisantes et ne constituent qu’une des mesures de protection contre la Covid-19 », explique la ministre dans une circulaire relayée par Sudinfo. Après avoir rappelé l’importance des gestes barrières, Caroline Désir a encouragé les enseignants à favoriser les activités extérieures. « Faites une analyse de risques et prenez-en compte l’importance de l’aération, son impact sur le confort thermique et acoustique et le risque éventuel de chute avec les fenêtres ouvertes ».

En pratique, l’aération des locaux devrait se faire aussi souvent que possible. Que ce soit avant les cours, pendant les pauses et intercours, pendant le nettoyage, lors du changement de classe, durant le nettoyage, etc.« Deux stratégies permettent d’optimiser la ventilation naturelle de la salle de classe », détaille le document. L’une consiste à ouvrir les fenêtres et les portes aux points opposés d’une classe ou d’un bâtiment. L’autre consiste à ouvrir les portes et fenêtres sur différents étages.

La circulaire insiste finalement sur l’importance des sanitaires qui doivent être ventilés deux heures avant et après leur utilisation. Les couvercles des cuvettes doivent également être refermés après chaque utilisation et les sèche-mains à air pulsé désactivés.