VIDEO. SpaceX ramène 4 astronautes de la Station spatiale internationale

Le vaisseau «Resilience» de la société SpaceX a ramené dimanche sur Terre quatre astronautes de la Station spatiale internationale (ISS), après une mission de plus de 160 jours dans l’espace.

Leur capsule a amerri en pleine nuit à 02h56 (08h56 HB) dans le golfe du Mexique, au large de la ville de Panama City, en Floride (sud-est des Etats-Unis), après un vol de six heures et demie depuis l’ISS, selon les images infrarouges diffusées par un avion WB-57 de recherche à haute altitude de l’agence spatiale américaine (Nasa).

Le navire de récupération Go Navigator a déposé la capsule sur son pont une demi-heure plus tard. L’équipage du vaisseau, composé de trois Américains et un Japonais, a dit être en bonne santé, selon la Nasa.

Amerrissage de nuit

Il s’agissait du premier retour nocturne pour la Nasa depuis que l’équipage d’Apollo 8 avait amerri dans l’océan Pacifique le 27 décembre 1968.

«Nous nous sommes entraînés pour récupérer les équipages de jour comme de nuit», avait expliqué le responsable du programme des vols commerciaux de la Nasa, Steve Stich peu avant le départ de la capsule. «Les bateaux ont beaucoup d’éclairage» et nous aurons «la lumière de la Lune», avait-il dit.

Le commandant Michael Hopkins a été le premier à émerger après l’ouverture de la trappe, faisant un petit pas de danse en prenant pied sur le pont du Go Navigator, suivi par son compatriote Victor Glover.

«Au nom de l’équipage de Crew-1 et de nos familles, nous voulons juste dire merci (…) C’est formidable d’être de retour», a-t-il dit, selon un tweet de la Nasa. L’Américaine Shannon Walker et le Japonais Soichi Noguchi étaient également dans la capsule.

Let’s give NASA's @SpaceX Crew-1 astronauts a hand!



👏 Welcome home.



In the most fitting fashion, their mission, which certified the return of astronaut launches from the U.S., ended with an equally historic nighttime splashdown at 2:56am ET (06:56 UT): https://t.co/xQUMykAB30 pic.twitter.com/pt3lSHkmlH — NASA (@NASA) May 2, 2021

Welcome home

«Bienvenue à la maison, Victor, Michael, Shannon et Soichi, et félicitations aux équipes de la Nasa et de SpaceX qui ont travaillé dur pour garantir un amerrissage sûr et réussi», a déclaré le nouvel administrateur de la Nasa, Bill Nelson, saluant «un autre vol spatial incroyable pour l’Amérique et ses partenaires commerciaux et internationaux».

Les quatre astronautes avaient été transportés en novembre jusqu’à l’ISS par la société spatiale SpaceX d’Elon Musk, devenue le partenaire commercial principal de la Nasa. Ils ont parcouru 114,6 millions de kilomètres durant leurs 168 jours en orbite (dont 167 jours dans l’ISS), a calculé la Nasa.

Ils doivent maintenant subir des contrôles médicaux, puis être transportés par hélicoptère à Pensacola (Floride) d’où ils prendront un avion pour Houston (Texas) afin de retrouver leurs proches.

«Nos quatre membres d’équipage sont en pleine forme et d’excellente humeur et se portent très bien», a déclaré la directrice des vols de la Nasa, Holly Ridings, lors d’une conférence de presse. «Un grand jour. Ce n’est pas souvent que vous avez l’occasion de vous réveiller sur la station spatiale et d’aller vous coucher à Houston».