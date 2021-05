Un étudiant décède après avoir reçu son vaccin AstraZeneca

Un jeune homme est décédé le 18 mars dernier après avoir reçu sa première dose du vaccin AstraZeneca. Le rapport d’autopsie semble confirmer le lien entre l’injection et le décès de cet étudiant nantais.

Le 18 mars dernier, un étudiant nantais (France) mourait après avoir été vacciné à l’AstraZeneca. Selon les informations de Jeanmarcmorandini, le rapport d’autopsie réalisé après le décès du jeune homme « renforce l’hypothèse d’un lien de causalité » entre l’injection et la mort de l’étudiant, a expliqué l’avocat de la famille dans des propos relayés par nos confrères de Sudpresse.

« L’expertise indique que la cause du décès est une thrombose abdominale au niveau de la rate avec des caillots très récents », a déclaré Me Etienne Boittin. Si l’autopsie ne dit pas clairement que l’injection de l’Astrazeneca est « la cause du décès, elle élimine un certain nombre de causes possibles et renforce l’hypothèse du lien de causalité entre l’injection de l’AstraZeneca et la survenance du décès », ajoute l’avocat. La victime avait reçu le vaccin le 8 mars et est décédée dix jours plus tard, le 18 mars.

Trois enquêtes ont été ouvertes en France suite à la mort de personnes ayant reçu le vaccin AstraZeneca. Le pôle santé publique dirige ces enquêtes, ouvertes pour « homicide involontaire ».