La planète se mobilise pour venir en aide à l’Inde, touchée par une flambée épidémique

L’aide internationale continuait dimanche d’arriver en Inde, où la vaccination a été étendue à tous les 600 millions d’adultes, malgré la pénurie de vaccins, face à des niveaux records de contaminations au Covid-19.

En première ligne face à la pandémie avec le Brésil, l’Inde a répertorié samedi 401.993 nouvelles contaminations sur les dernières 24 heures, un record mondial, a annoncé le ministère de la Santé. Au total, plus de 151 millions de personnes ont été contaminées dans le monde depuis fin 2019, dont plus de 3,18 millions sont décédées, selon un bilan de l’AFP samedi.

Sur le seul mois d’avril, l’Inde a détecté environ sept millions de nouvelles infections. 3.523 décès ont été enregistrés officiellement samedi sur la journée écoulée, portant le total à 211.853 décès. Mais les experts estiment que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés.

L’aide médicale internationale, annoncée par plus de 40 pays, a commencé à parvenir cette semaine. Un avion militaire américain transportant plus de 400 bouteilles d’oxygène et un million de tests de dépistage du coronavirus avait atterri vendredi à New Delhi. Un avion allemand avait suivi samedi.

Dimanche matin, c’est un appareil français qui s’est posé dans la capitale indienne avec 28 tonnes d’équipement médical, dont huit générateurs d’oxygène de grande capacité, pouvant chacun alimenter en continu un hôpital indien de 250 lits, selon les autorités françaises.

Un manque de vaccins

Dans l’immense pays de 1,3 milliard d’habitants, plusieurs Etats ont prévenu qu’ils étaient à court de vaccins. Jusqu’à présent, environ 150 millions de vaccins ont été administrés, ce qui représente 11,5% de la population, et à peine 25 millions d’Indiens ont reçu leurs deux doses.

Pour tenter d’alléger la pression sur les services de santé, les autorités de New Delhi ont annoncé la prolongation d’une semaine du confinement, qui devait s’achever lundi, dans la mégapole de 20 millions d’habitants, où les tests montrent un taux de positivité de presque 33%.

Les hôpitaux de la ville, submergés, manquent de lits, de médicaments et d’oxygène. Des malades meurent devant les établissements sans pouvoir être soignés. Nombre de cimetières de New Delhi sont désormais pleins et les crématoriums fonctionnent en continu, brûlant parfois des corps sur des terrains vagues ou des parkings.

Le conseiller médical de la présidence américaine, Anthony Fauci, a recommandé l’instauration immédiate d’un confinement national de plusieurs semaines, option face à laquelle le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi se montre réticent.