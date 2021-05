Un Belge de 20 ans décède suite à un malaise au volant

Dimanche dernier, un Belge de 20 ans a percuté un poteau alors qu’il rentrait chez lui. Bert aurait été victime d’un malaise, ce qui l’a fait perdre le contrôle du véhicule. Ce jeudi, il est décédé à l’hôpital.

L’accident mortel s’est produit vers 19h30 dimanche soir alors que Bert rentrait chez lui. Le jeune homme a fait un malaise, a quitté la route dans sa BMW et s’est écrasé contre un poteau., comme le relaient nos confrères de Sudinfo Il avait été ranimé sur place et était hospitalisé depuis, dans un état critique. Bert a malheureusement perdu son combat ce jeudi.

« Bert va nous manquer terriblement », a déclaré Emelie, sa petite amie. « Je me rends compte que je ne pourrai plus jamais le tenir, entendre sa voix, me réveiller à côté de lui et il ne pourra plus jamais me taquiner. »

Depuis le début de cette année, Bert travaillait dans l’entreprise de construction BWM à Reninge, près de la ferme de son père Jacques. Ses collègues sont également sous le choc, et lui ont rendu hommage via la page Facebook de la société. « Tu étais un gars bien sur tous les plans », ont-ils notamment écrit.

La cérémonie d’adieu de Bert aura lieu jeudi prochain dans l’auditorium du salon funéraire Cornelis à Furnes et il sera possible de la suivre à distance.