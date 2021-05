L’Europe s’active pour mettre en place le certificat Covid, la Belgique temporise

L’Union européenne se presse pour mettre au point d’ici les vacances d’été le certificat Covid destiné à faciliter les voyages et autres déplacements internationaux. Côté belge, la mise en œuvre technique en sera «très simple» car les systèmes d’appui existent déjà, a assuré Frank Robben, l’administrateur général de la Banque Carrefour de la sécurité sociale. Mais la Belgique ne sera pas connectée avant la mi-juin, selon le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke.

Ce sont les États membres qui délivreront ce certificat. Il attestera soit de la vaccination de son porteur, soit d’un test PCR négatif, soit d’une guérison récente assurant la présence d’anticorps et ce, via une application, un document de type pdf sur smartphone ou sur papier.

Dans l’espoir que tous les pays de l’UE soient connectés à la fin juin, la Commission européenne lancera un projet-pilote le 10 mai avec une vingtaine de pays – la Belgique n’y est pas – qui pourront relier leur propre système national à la plateforme européenne.

Débuts le 1er juin?

Le but étant aussi qu’un État membre puisse vérifier le document qu’un voyageur étranger lui présente, la Commission européenne offre son soutien technique. Une deuxième phase interviendra fin mai. Le 1er juin, le système sera opérationnel pour les États membres qui seront prêts. La Commission souhaite que tous les États membres soient connectés pour fin juin.

Au cabinet du ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke, on évoquait vendredi la mi-juin, car la Belgique ne serait pas prête avant, sans autre forme de commentaire. «Ne pas participer à la phase pilote n’empêche pas un État membre de se connecter au système européen à temps en juin», commentait-on à la Commission européenne.

Quelques réticences

En commission de la Chambre mardi, la ministre des Affaires européennes Sophie Wilmès rappelait encore les réticences et les questionnements belges: crainte d’aboutir de facto à une obligation de vaccination et à une limitation de la libre circulation, interrogations sur la durée et la valeur de l’immunité, questions sur des dérives potentielles si le certificat est lié à l’accès à des spectacles ou au restaurant, etc.

Pour Frank Robben, il n’y a pas vraiment de problèmes techniques. «Nous avons le grand avantage qu’en Flandre, toutes les vaccinations administrées sont enregistrées sur Vaccinnet. Et pour la Wallonie et Bruxelles, qui ne disposent pas de leur propre banque de données, il a été décidé d’utiliser aussi Vaccinnet pour la Covid-19. Par ailleurs, tous les résultats de tests aboutissent dans une banque de données gérée par Sciensano. Nous ne devons donc rien développer, mais bien assembler», explique-t-il. C’est l’agence Informatie Vlaanderen (AIV) qui gère le développement technique du certificat belge.

Les pays peuvent développer leur propre système ou se fonder sur un modèle européen. La Commission offre un million d’euros à chacun des États membres. Au total, la Commission évalue à environ 45 millions d’euros le coût de développement de ces certificats harmonisés à 30 pays Schengen.