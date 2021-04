Et si vous partiez en vacances en Grèce cet été ?

Voilà maintenant deux semaines que la Belgique a rouvert ses frontières. Depuis, la possibilité de s’évader quelques jours en Europe cet été semble enfin envisageable. Parmi les destinations les plus prisées de ces dernières années, on trouve notamment la Grèce. Entre vestiges de l’antiquité, mythologie et archipels aux paysages à couper le souffle, la Grèce est la destination rêvée de millions de touristes chaque année. De plus, elle fait partie des pays de l’Union Européenne à avoir le mieux géré la crise sanitaire cette dernière année. Planifiez donc vos vacances en toute sérénité et offrez-vous un été 2021 inoubliable.

Que vous décidiez de parcourir les villes incontournables du continent sur les traces de l’Histoire ou de traverser les Cyclades en voilier, vous trouverez dans la continuité de cet article quelques étapes indispensables à la découverte de la culture grecque et de son incroyable patrimoine.

Des villes incontournables

Athènes

Tout bon voyage en Grèce devrait commencer à Athènes. Cette ville, qui existe depuis plus de 3 mille ans, est l’alliance parfaite de la beauté et de l’Histoire et exerce son influence dans toute la culture de l’Occident. Athènes a été le berceau de la mythologie grecque et ses ruines nous racontent les histoires fantastiques des héros et des dieux.

Au delà de son héritage culturel, Athènes a été le berceau de la philosophie, des mathématiques et des sciences et un véritable puit de connaissances pour l’humanité. Découvrez son Acropole, ses vestiges, ses musées et partez à la conquête de ses nombreux plaisirs culinaires.

Delphes

Vous pouvez rejoindre Delphes depuis Athènes en quelques heures de voiture seulement. Située au pied du Mont Parnasse, cette ville mystique abrite l’oracle de Delphes et le temple d’Apollon. Au cœur d’un paysage montagneux des plus remarquables, ce sanctuaire fait partie des sites archéologiques incontournables du pays.

Delphes est également un point de chute non négligeable pour les amateurs de randonnée et d’alpinisme. Ses paysages sont très différents de ce que l’on pourrait voir dans les îles et offrent une autre facette, toute aussi épatante, de la Grèce.

https://cdn.pixabay.com/photo/2013/02/19/19/47/delphi-83472_1280.jpg

Les Cyclades

Santorin

Après avoir baigné dans la mythologie et l’histoire de la Grèce pendant quelques jours, nous vous invitons à rejoindre les Cyclades pour commencer à profiter de la beauté de ces îles paradisiaques. Désormais très accessible par avion, découvrez d’abord Santorin, ses villages pittoresques aux rues étroites et aux façades blanches emblématiques de la Grèce, ses eaux turquoises et son sable blanc. Pour plus de tranquillité, vous pouvez aussi partir en excursion à la découverte des petites îlots alentours.

Mykonos

Comment ne pas évoquer Mykonos ? Cette île aux ambiances festives est le point de chute de nombreux jeunes européens. Qui n’a jamais rêvé de danser sur la plage jusqu’aux aurores ? En journée, Mykonos est une île plutôt calme où l’on peut flâner dans de jolies ruelles, découvrir de très bons restaurants et diverses boutiques d’artisanat. Ses plages offrent aux voyageurs la possibilité de se détendre et de pratiquer diverses activités nautiques telles que le kayak ou encore le snorkeling. À vos bagages !