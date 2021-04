Stromae bientôt de retour ? « Mon absence n’est pas définitive »

Retrouvera-t-on bientôt Paul Van Haver, alias Stromae, sur nos scènes ? S’il a marqué une pause nécessaire dans sa carrière, l’artiste belge est loin d’avoir arrêté la musique, a-t-il confié à Sudinfo.

En 2014, après l’énorme succès de son deuxième disque «Racine Carrée», le chanteur avait souhaité faire une pause dans sa carrière. Stromae n’a pas pour autant mis la musique de côté, assure-t-il à Sudinfo.

« Je continue à faire de la musique, je n’ai jamais vraiment arrêté. Je travaille, et je m’amuse énormément », confie le Bruxellois qui veut rassurer les fans. « Mon absence me fait du bien, mais n’est pas définitive. J’en profite pour m’occuper de mon fils de deux ans et demi. Et puis, ce n’est pas comme si je ne travaillais plus. Je suis juste beaucoup moins médiatisé. »

Un album est même en préparation, mais l’artiste n’a « pas encore de date à annoncer ». Papa d’un petit garçon de deux ans et demi, Stromae envisage même un retour sur scène. « En fait, j’ai peur de ne pas pouvoir suivre physiquement. La scène est un exercice physique de deux heures qui n’est pas à négliger. Normalement, ça devrait bien se passer, même si j’ai pris un petit peu de poids. (Rires) »