Elle devient grand-mère à 35 ans : «c’est flatteur, on me prend pour sa maman»

Trois générations en moins de quatre décennies. Jeune maman comblée, Casey est aussi devenue une très jeune grand-mère, à seulement 35 ans.

À tout juste 35 ans, Casey Maree Seckold, une jeune femme originaire de Sydney, en Australie, est devenue grand-mère. « Quand je suis dans un magasin avec Ashton et ma fille, Nakita, les gens pensent que je suis sa mère », raconte-t-elle. « Et c’est très flatteur d’être pris pour sa mère et non pour sa grand-mère ! ».

« Prises pour des sœurs »

Casey est devenue maman à un très jeune âge et a aujourd’hui deux grandes filles : Annaliese, 19 ans, et Nakita, 18 ans. La cadette a suivi les pas de sa mère en devenant une jeune maman à son tour, à l’âge de 18 ans. « Ils pensent aussi que Nakita est ma sœur, pas ma fille ! Le fait que nous soyons prises pour des sœurs me fait rire », ajoute la maman.

Plus étonnant encore, la maman de Casey, et donc l’arrière-grand-mère d’Ashton, n’a que 57 ans ! « L’inconvénient d’être une jeune maman est que votre relation avec votre enfant peut ressembler davantage à celle d’une sœur, ce qui rend les choses difficiles lorsque vous devez avoir une autorité parentale », conclut-elle.