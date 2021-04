Des « débordements inacceptables » sur le campus de Louvain-la-Neuve

De plus en plus de rassemblements qui ont dégénéré ont été constatés ces derniers temps à Louvain-la-Neuve. La bourgmestre Julie Chantry a écrit une lettre aux étudiants.

Aux abords du lac ou en ville, de nombreux étudiants ne respectent plus les gestes barrières. Et avec le retour des beaux jours, les rassemblements se font de plus en plus nombreux. Mais ces fêtes improvisées entraînent parfois « des débordements qui ne sont pas acceptables”, selon Julie Chantry, bourgmestre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.

“Les mesures Covid ne sont plus respectées, la consommation excessive d’alcool devient inquiétante, elle provoque des bagarres, des tapages, du vandalisme. Au lendemain des rassemblements, la ville et les abords du Lac sont littéralement jonchés de déchets…”, constate-t-elle.

Rappel des mesures

Julie Chantry continue en rappelant toutes les mesures sanitaires actuellement en vigueur, comme le couvre-feu, la distanciation sociale ou encore l’interdiction des rassemblement de plus de dix personnes. “Ne pas respecter les mesures spécifiques à la crise sanitaire peut donner lieu à une amende de 250€”, écrit la bourgmestre qui rappelle également que la consommation d’alcool est interdite en tout temps sur l’espace public.

“Je suis évidemment bien consciente que vous êtes privés depuis bien longtemps de nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs. Je sais que les retrouvailles à Louvain-la-Neuve restent une des dernières possibilités pour vous de quitter cette ambiance lourde et pénible pour vivre quelque chose d’un peu festif et agréable. Je le sais et j’estime important que cette possibilité continue à vous être offerte, c’est ce que je souhaite vraiment”, indique encore la bourgmestre dans sa lettre.