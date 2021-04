Des castors privent une ville entière d’internet pendant 36 heures

Au Canada, quelque 1.000 habitants se sont retrouvés privés d’internet à cause de parasites inattendus. Des castors ont rongé un câble de fibre optique, ce qui a forcément occasionné la coupure qui aura duré au total 36 heures.

On peut dire que cette histoire ne pourrait pas arriver à beaucoup d’autres endroits qu’au Canada. Une petite ville de moins de 1.000 habitants s’est retrouvée sans internet pendant 36 heures à cause de castors. La panne a été identifiée vers 4h du matin samedi dernier à Tumbler Ridge, à l’ouest du pays.

Lorsque les techniciens sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé des câbles complètement rongés, alors que ceux-ci se situent généralement un mètre sous terre et sont protégés par une gaine d’une dizaine de centimètres. Mais cela n’a pas fait peur aux rongeurs, qui ont endommagés le matériel sans aucun scrupule pour les habitants du village.

36 heures de panne

« Notre équipe a localisé un barrage à proximité, et il semble que les castors ont creusé sous terre le long du ruisseau pour atteindre notre câble. Les castors ont d’abord mâchouillé la gaine avant de mâchouiller le câble à plusieurs endroits », a indiqué dans un communiqué Telus, la compagnie de télécommunication touchée par la panne.

Les animaux ont donc utilisé le matériel pour construire leur barrage. Les 1.000 personnes concernées par cette coupure ont retrouvé un accès à internet le dimanche après-midi, 36 heures après le début de la panne. Les travaux ont en effet pris plus de temps à cause du sol gelé au-dessus du câble. Only in Canada!