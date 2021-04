Bouchez vaincu par De Wever dans un duel sportif : «Le vieux lion a mangé le jeune coq»

#decontainercup Proficiat @Bart_DeWever met je overwinning! Je leest mijn eerste reactie morgen in @Nieuwsblad_be & @HLN_BE. Sorry @pedrolias & @SonckWesley, mijn beste short was in de was 🧺 @Play4_be Merci voor de uitnodiging, tot later! pic.twitter.com/CBxTa9R76o