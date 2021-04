Alexander Croo prie les jeunes de ne pas tomber dans le piège de « La Boum 2 »

«Ne tombez pas dans ce piège», a lancé le Premier ministre Alexander De Croo à l’attention des personnes qui souhaiteraient participer samedi à l’événement interdit «La Boum 2» au Bois de la Cambre à Bruxelles.

Interrogé à l’issue d’une conférence de presse consécutive au conseil des ministres, M. De Croo a rappelé que «plein de perspectives» allaient être données dans les prochains jours. «À partir du 8 mai, beaucoup plus d’activités à l’extérieur pourront avoir lieu et des événements plus grands jusqu’à 200 personnes pourraient ensuite se tenir. Et on voit que la situation épidémiologique évolue pas à pas dans la bonne direction. Je pense que cette solidarité, on doit la garder.»

Selon lui, «ce genre d’événements» est «organisé par certains avec le but de déstabiliser une approche qui a été, dans notre pays, très raisonnable et très calme comparé à d’autres». «Je dirais (à ceux qui voudraient y participer) ’ne tombez pas dans ce piège’.»

Un événement pas autorisé

«Aucune autorisation n’a été donnée ni demandée par les organisateurs», a rappelé la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden. «Alors que l’on a prévu, dès lundi, d’autoriser une procédure de tests, de projets-pilotes. (…) Ce matin encore, il y a eu une réunion au centre de crise avec les services concernés pour préparer les choses. Moi, je déconseillerais à tout le monde d’aller aux endroits où c’est annoncé parce qu’on sait aujourd’hui que les gens qui ont lancé la blague de la Boum 1 ne sont pas les organisateurs de la Boum 2.»