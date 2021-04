[Test] Returnal – Le plaisir de jouer à une vraie exclu PS5 !

Bonne nouvelle pour les heureux possesseurs d’une PlayStation 5 ! Avec Returnal, ils ont droit à une exclusivité qui exploite la puissance et les fonctionnalités de la console. Cerise sur le gâteau, le jeu est excellent !

Ce 30 avril 2021 est une date que les possesseurs de PS5 peuvent d’ores et déjà cocher dans leur agenda ! Après quelques mois de disette, ils pourront goûter au plaisir de jouer à une exclusivité : Returnal.

L’histoire de Returnal

Développé par le studio finlandais Housemarque et édité par Sony Interactive Entertainment, Returnal est un rogue-like orienté sur l’exploration et les combats et qui se joue à la troisième personne. Le joueur incarne Selene, une éclaireuse spatiale dont le vaisseau s’est écrasé sur Atropos, une planète extraterrestre en perpétuel changement. Seule et abandonnée à elle-même, elle partira de rien, devra explorer les ruines d’une ancienne civilisation et combattre des monstres pour survivre.

Un rogue-like ?

Returnal est un rogue-like. Cela signifie que le monde futuriste dans lequel le joueur évolue est généré de manière procédurale. Chaque fois que Selene meurt (et elle va mourir souvent !), le joueur est contrait de recommencer son périple depuis le début, là où son vaisseau s’est écrasé. Au fil des parties, il pourra quand même conserver certains objets, armes et améliorations. Cela lui permettra ainsi de progresser.

Un jeu conçu pour la PS5

Disponible exclusivement sur PS5, Returnal a été conçu pour exploiter la puissance et les fonctionnalités de la nouvelle console de salon de Sony et ça se sent ! Dès les premières minutes, un premier constat s’impose : cela fait du bien de jouer à un jeu conçu pour la PlayStation 5. Graphiquement tout d’abord, Returnal envoie du lourd et il est à la fois très joli tout en étant parfaitement fluide.

Le jeu utilise aussi le potentiel de la DualSense et manette en main, le résultat est stupéfiant. Lors de la première scène du jeu, il pleut et grâce aux vibrations, on ressent à travers la manette les gouttes de pluie tomber sur la combinaison. Le résultat est vraiment bluffant. L’utilisation de la DualSense ne s’arrête pas là puisque Returnal exploite aussi la gâchette adaptative. Arme à la main, cela permet d’utiliser le tir principal ou le tir secondaire en fonction de la pression exercée sur la gâchette. Avec Returnal, on découvrir le plaisir de jouer à une vraie exclusivité PS5.

Un jeu difficile ?

Dès le début du jeu, un message annonce la couleur : Returnal a été conçu pour être une expérience exigeante. Tout le monde est logé à la même enseigne et il n’est pas possible de choisir le niveau de difficulté. Le game over fait partie intégrante du jeu. Si le concept pourra sembler frustrant pour certains joueurs, il est aussi très gratifiant. Les combats sont nerveux et même s’ils paraissent parfois impossibles, ils sont un vrai régal.

En effet, parfois, Returnal prend des allures du « shoot’em up ». Dans un environnement plutôt vaste mais fermé et sans issues, on se retrouve entouré par des dizaines de monstres qui crachent des salves de boules de feu et qui vous tirent dessus. Pour les vaincre, il faut faire preuve de vitesse et d’agilité notamment en usant et abusant du saut et de l’esquive. Mais clairement, l’expérience de jeu est exigeante et difficile, et certains joueurs risquent de vite se décourager devant le concept du jeu.

Une bonne surprise

Malgré l’aspect rogue-like, Returnal est doté d’un vrai bon scénario de science-fiction qu’on découvre notamment en ramassant les carnets de voyage enregistrés par Selene. Au fil des découvertes et des game over, un scénario complexe de voyage dans le temps se dévoile peu à peu. Il est imprégné de différents thèmes comme l’isolement, le traumatisme et la perte. Le joueur devra fouiller et s’accrocher pour découvrir les secrets cachés et comprendre ce qui lui arrive. Lors de la première heure de jeu, dans les ruines, l’environnement peut sembler très peu varié. Néanmoins, au fil de l’aventure, Atropos se dévoile. Des déserts arides, aux étendues glacées, en passant par des grottes exotiques, des nombreux binômes attendent le joueur. Bref, Returnal est finalement bien plus varié qu’il n’y paraît !

Notre verdict

On ne l’attendait pas vraiment mais Returnal fait partie des bonnes surprises de ce printemps 2021. C’est un jeu qui exploite parfaitement la puissance et les fonctionnalités de la nouvelle console de Sony et les possesseurs de PS5 vont se régaler. Expérience difficile et exigeante, Returnal pourrait effrayer et décourager certains joueurs. Néanmoins, cela vaut la peine de s’accrocher. Magnifique, nerveux et prenant, Returnal fait partie des premiers jeux indispensables sur PS5. 4/5

Découvrez le trailer de lancement :