Voici l’oiseau le plus populaire d’Instagram

Des chercheurs allemands ont élu l’oiseau le plus populaire d’Instagram.

Connaissez-vous les oiseaux de la famille des Podargidae ? Non ? Pourtant, ces oiseaux, qui vivent majoritairement en Asie du sud-est, viennent d’être élus oiseaux les plus « instagrammables » du monde par une équipe de chercheurs allemands. Ils devancent de peu certains pigeons particulièrement colorés et les touracos verts. A l’autre extrémité du classement, on retrouve les Scolopacidés, les Huîtriers, ou encore les vautours.

Pour cette étude, les chercheurs ont analysé plus de 23.000 photos d’oiseaux sur le réseau social. Ils ont créé leur classement en analysant le nombre de likes reçu par les oiseaux, mais aussi la durée pendant laquelle la photo a été en ligne et le nombre de personnes qui avaient vu le cliché.

Les oiseaux bleus ont la cote

De manière générale, les utilisateurs d’Instagram préfèrent les oiseaux aux plumages bleus ou verts par rapport aux oiseaux rouges ou jaunes. D’après les chercheurs, ces résultats correspondent à d’autres études passées s’intéressant aux couleurs préférées de l’être humain. Ils estiment que le bleu, par exemple, renvoie à des images positives comme le ciel ou l’eau pure. Le jaune, de son côté, aurait une image beaucoup plus négative et renverrait à la nourriture pourrie.

Petite anecdote, les oiseaux de la famille des Podargidae avaient déjà remporté un prix en 2004. A l’époque, ils avaient été élus « animaux à l’apparence la plus malheureuse du monde ».

