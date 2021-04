VIDEO. Il télétravaille suspendu à une falaise

Un Ecossais de 34 ans a certainement créé l’endroit de télétravail le plus insolite au monde. Depuis le début de la crise, ce consultant pour un centre d’appel basé en Ecosse passe ses journées suspendu à une falaise pour répondre à ses collaborateurs.

Avertissement à ceux qui auraient le vertige: passez votre chemin! Car le quotidien de Jason Griffin, un Ecossais de 34 ans, pourrait vous flanquer la trouille. En effet, celui-ci a été contraint, comme des millions de personnes, au télétravail, sauf qu’il a décidé de se créer un bureau suspendu à une falaise située au Pays de Galles.

Ce consultant pour un centre d’appel voulait sans doute rompre avec la monotonie de travailler depuis son domicile. Mais cela lui a permis de réaliser qu’il souhaitait que ce changement soit durable, comme il l’explique à l’agence Reuters: « La nouvelle façon de travailler sera complètement différente à l’avenir. C’est comme ça que je le vois. Les cinq jours traditionnels au bureau, du lundi au vendredi, de 9h à 17h, c’est fini, ils n’existent plus. Chacun va alterner entre la maison et le bureau, ou même peut-être choisir tout le temps de rester chez soi. »

Et d’après Ade McCormack, expert en stratégie numérique, Jason est loin d’être une brebis perdue et de nombreuses personnes n’ont plus besoin d’un lieu fixe pour leur activité professionnelle. « Nous assistons à l’émergence des nomades numériques, Il s’agit de personnes qui ne veulent pas être limitées en termes de lieu de travail ou de résidence. L’essentiel pour eux est donc d’avoir de la connexion, de la technologie, et bien sûr, un ordinateur portable », explique-t-il au micro de Reuters.