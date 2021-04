Restaurants, commerces, déplacements: voici le calendrier du déconfinement en France

La France va progressivement sortir du confinement qu’elle avait mis en place il y a un mois. On en sait désormais un peu plus sur le calendrier de déconfinement de nos voisins.

Comme le révèle la Voix du Nord, ce dernier devrait s’articuler en 4 étapes, répartie entre le 3 mai et le 30 juin.

1ère étape : 3 mai

Les restrictions de déplacements devraient être levées ce lundi 3 mai. Les Français pourront donc à nouveau circuler à plus de 10 km de chez eux et ce, sans attestation. La SNCF devrait augmenter son trafic. Les lycées rouvriront également ce 3 mai, en demi-jauges comme c’était le cas au mois de mars dernier. À cette étape du déconfinement, le couvre-feu serait toujours maintenu, ainsi que le télétravail. Et les commerces resteraient ouverts.

2e étape : 19 mai

Le 19 mai signerait la réouverture des commerces et des terrasses. Selon La Voix du Nord, le couvre-feu serait alors décalé à 21h mais le télétravail toujours maintenu. La réouverture des commerces se ferait néanmoins sous certaines conditions, de même que les terrasses ne pourraient accueillir que six personnes par table. Le secteur culturel (musées, monuments, cinémas, théâtres) pourrait rouvrir avec 800 personnes en intérieur et 1000 en extérieur. Idem pour les salles de spectacles. Les établissements sportifs pourraient eux aussi rouvrir leurs portes, avec un maximum de 1000 personnes en extérieur et 800 en intérieur.

3e étape : le 9 juin

En fonction de la situation sanitaire dans chaque département, les cafés et restaurants pourraient rouvrir le 9 juin, avec là aussi maximum 6 personnes par table. Les salles de sport pourraient alors rouvrir et les lieux de culture et autres établissements sportifs pourront accueillir 5000 personnes, à condition qu’elles aient un pass sanitaire. Les touristes étrangers seraient à nouveau autorisés à partir du 9 juin, s’ils sont en possession d’un pass sanitaire.

4e étape : le 30 juin

La 4e et dernière étape du déconfinement serait fixée au 30 juin. Avec la fin du couvre-feu et des limites de jauge. Les événements susceptibles de rassembler 1000 personnes seraient autorisés, pour autant qu’elles soient en possession d’un pass sanitaire. Les gestes barrières et la distanciation sociale seraient maintenus et les discothèques devraient garder portes closes.

À noter, précisent nos confrères français, qu’il s’agit d’un calendrier prévisionnel, qui pourra être modifié selon l’évolution de la situation sanitaire.