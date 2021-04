La Boum 2: «Si je vais à La Cambre, ce n’est pas pour me faire gazer»

Si elle est amenée à intervenir lors de la Boum 2 ce samedi au Bois de la Cambre, la police de Bruxelles n’exclut pas d’employer des chevaux, des drones et des autopompes, rapporte Sudinfo. « Il y aura une riposte », prévient un des participants.

«Ce n’est pas le moment de faire la fête alors que les hôpitaux sont pleins», a déclaré Philippe Close (PS) à plusieurs reprises. Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles est catégorique : il ne souhaite pas voir de fête, voire de festival, se former au Bois de la Cambre le samedi 1er mai.

« Il y aura une riposte »

Alexandre, qui se présente comme Alex le Complotiste dans des vidéos qui font des milliers de vue sur Facebook, affirme que bon nombre de ses connaissances comptent retourner au parc. « Ils n’y vont pas dans le but d’être violents. C’est juste qu’ils ne comprennent plus les mesures et les restrictions. » Lui-même, qui a reçu quelques coups lors du 1er épisode, dit hésiter à y retourner. Mais ce dont il est certain, c’est que « si la police se montre hostile comme la première fois, il n’y aura pas d’appels à être pacifique. Il y aura une riposte. »

Barbara, la tante d’Alex le Complotiste, celle qui s’est fait renverser par un cheval de la police lors de la première édition, hésite aussi à y retourner. Elle a peur de revivre le même expérience, confie-t-elle à Sudinfo. «Moi, ce que je veux, c’est que les gens se libèrent. Ce que j’aime, c’est arracher des sourires. Si je vais à La Cambre, ce n’est pas pour me faire gazer», dit-elle.

Tous les moyens seront prévus

De son côté, la police interviendra par paliers. D’abord un dialogue pour demander aux personnes rassemblées de se disperser. En cas de refus, elle interviendra avec les moyens nécessaires. Des drones diffuseront des messages de prévention et la police dit ne pas exclure d’employer des chevaux et des autopompes. Le nombre de policiers présents samedi n’a pas été communiqué.